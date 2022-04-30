Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
51 минуту назад

Супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на поминках в белом с ног до головы

Газета.Ru

Супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на поминки модного журналиста Андре Леона Телли в белоснежном образе. Об этом сообщает Daily Mail.

Наоми Кэмпбелл появилась на поминках в белом с ног до головы
Фото: Robert Kamau/GC Image/Getty ImagesRobert Kamau/GC Image/Getty Images

29 апреля в Абиссинской баптистской церкви в квартале Нью-Йорка Гарлем почтили память бывшего креативного директора американского Vogue Андре Леона Телли, более известного широкой публике как судья шоу «Топ-модель по-американски». В январе 2022 года Телли скончался в возрасте 73 лет.

На поминках легенды фэшн-индустрии собрались его именитые друзья, включая главного редактора американского Vogue Анну Винтур, модельера Марка Джейкобса, супермоделей Кейт Мосс и Карли Клосс. Пришла на них и Наоми Кэмпбелл.

В отличие от остальных, Кэмпбелл выбрала для прощания с Телли не темную одежду, а светлую. Супермодель появилась на мемориальной службе в total white: она надела белоснежную шубу, платье-пальто Schiaparelli с пряжкой в виде человеческого уха и туфли с «пальцами». Образ дополнили шляпка, солнцезащитные очки, клатч на цепочке и золотые украшения.

Ранее «Газета.Ru» сообщила о том, что в Нью-Йорке прошло ежегодное мероприятие принца Чарльза в поддержку его благотворительной организации The Prince's Trust.

Звёзды,Чарльз Виндзор,Анна Винтур,Наоми Кэмпбелл,Марк Джейкобс,Кейт Мосс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители