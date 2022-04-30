Наоми Кэмпбелл появилась на поминках в белом с ног до головы

Супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на поминки модного журналиста Андре Леона Телли в белоснежном образе. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Robert Kamau/GC Image/Getty Images Robert Kamau/GC Image/Getty Images

29 апреля в Абиссинской баптистской церкви в квартале Нью-Йорка Гарлем почтили память бывшего креативного директора американского Vogue Андре Леона Телли, более известного широкой публике как судья шоу «Топ-модель по-американски». В январе 2022 года Телли скончался в возрасте 73 лет.

На поминках легенды фэшн-индустрии собрались его именитые друзья, включая главного редактора американского Vogue Анну Винтур, модельера Марка Джейкобса, супермоделей Кейт Мосс и Карли Клосс. Пришла на них и Наоми Кэмпбелл.

В отличие от остальных, Кэмпбелл выбрала для прощания с Телли не темную одежду, а светлую. Супермодель появилась на мемориальной службе в total white: она надела белоснежную шубу, платье-пальто Schiaparelli с пряжкой в виде человеческого уха и туфли с «пальцами». Образ дополнили шляпка, солнцезащитные очки, клатч на цепочке и золотые украшения.