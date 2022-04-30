Бывшая Тимати оправдалась за разлуки с сыном

Модель Анастасия Решетова заверила, что разлука на долгое время не мешает ей участвовать в жизни сына. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.
«Я прекрасно осознаю, что не совсем правильно оставлять своего ребенка на период в несколько недель, учитывая его крохотный возраст. Если вы думаете, что мне это доставляет радость, то вы ошибаетесь. Если вы думаете, что я стала меньше принимать участие в жизни сына, то вы тоже ошибаетесь», — заявила бывшая жена Тимати.
Решетова призналась, что ее задевает критика по отношению к ней как матери. Она попросила хейтеров не лезть в ее семейную жизнь со «своим слепым осуждением».
«Совсем скоро я буду вместе со своим сыном и сделаю все, чтобы он не вспомнил эти недели разлуки со мной. Всем счастья, здоровья и адекватности», — заключила она.
Ранее дочь Евгения Кафельникова впервые показала лицо его внучки.