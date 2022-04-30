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1 час назад

Блогер Решетова оправдалась за разлуки с сыном

Газета.Ru

Модель Анастасия Решетова заверила, что разлука на долгое время не мешает ей участвовать в жизни сына. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Бывшая Тимати оправдалась за разлуки с сыном
Фото: @volkonskaya.reshetova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)@volkonskaya.reshetova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Я прекрасно осознаю, что не совсем правильно оставлять своего ребенка на период в несколько недель, учитывая его крохотный возраст. Если вы думаете, что мне это доставляет радость, то вы ошибаетесь. Если вы думаете, что я стала меньше принимать участие в жизни сына, то вы тоже ошибаетесь», — заявила бывшая жена Тимати.

Решетова призналась, что ее задевает критика по отношению к ней как матери. Она попросила хейтеров не лезть в ее семейную жизнь со «своим слепым осуждением».

«Совсем скоро я буду вместе со своим сыном и сделаю все, чтобы он не вспомнил эти недели разлуки со мной. Всем счастья, здоровья и адекватности», — заключила она.

Ранее дочь Евгения Кафельникова впервые показала лицо его внучки.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,Евгений Кафельников,
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