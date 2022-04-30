Бывшая Тимати оправдалась за разлуки с сыном

«Я прекрасно осознаю, что не совсем правильно оставлять своего ребенка на период в несколько недель, учитывая его крохотный возраст. Если вы думаете, что мне это доставляет радость, то вы ошибаетесь. Если вы думаете, что я стала меньше принимать участие в жизни сына, то вы тоже ошибаетесь», — заявила бывшая жена Тимати.