Как выглядит старший сын Евгения Плющенко от первой жены

Евгений Плющенко достиг наибольшей известности после женитьбы на продюсере Яне Рудковской. Сейчас у пары двое сыновей – Саша, больше известный как Гном Гномыч, и Арсений. Но мало кто знает, что у мужчины есть еще один сын, 16-летний Егор.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Впервые Евгений женился 18 июня 2005 года на студентке Марии Ермак. Согласно романтической версии, молодые люди увидели друг друга из окон автомобилей, пока катались по Санкт-Петербургу, сразу влюбились и познакомились. По другой версии, они давно знали друг друга через общих знакомых, просто в какой-то момент дружба переросла в более сильные чувства.

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Свадьба была шикарной, причем все оплатил отец невесты – очень богатый человек, владелец сети банных комплексов и магазинов по продаже биодобавок. Мероприятие проводили в модном и дорогом ресторане «Астория», а на второй день всей веселой компанией укатили на дачу Плющенко под Санкт-Петербургом.

В июне 2006 года родился первенец пары – сын Егор. Мария записала малыша на свою девичью фамилию. Дело в том, что к тому моменту отношения между супругами уже окончательно разрушились. Казавшаяся ранее спокойной и мирной, Мария вдруг начала закатывать мужу дикие истерики, ревнуя его буквально ко всему – друзьям, родителям, работе. Приходя домой после тяжелого дня, Евгений не мог даже расслабиться – жена налетала с упреками и оскорблениями.

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Евгений не выдержал и ушел из семьи, когда жена находилась на 9 месяце беременности. Ему даже запрещали встречать Марию из роддома и вообще видеться с малышом. Только оформив официальный развод в феврале 2008 года, отец смог добиться в суде разрешения на свидания с мальчиком. Родные отмечают, что Евгений – очень ответственный мужчина, и не мог бы бросить родного сына на произвол судьбы, оставив без отцовского внимания и воспитания.

Со временем Мария оценила такой порыв бывшего супруга. К тому же, у нее появился новый возлюбленный, и этот факт немного смягчил женщину. Близкие люди уверяют, что сыновья Плющенко знакомы друг с другом, хорошо общаются, встречаются.

Мария ведет непубличный образ жизни, но однажды она выпустила альбом – женщина мечтала стать певицей, но известности не добилась. Она часто выставляет фото с подросшим сыном. А недавно Евгений и сам выложил снимок, где обнимает старшего наследника.

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