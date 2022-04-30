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2 часа назад

Филипп Киркоров признался, что предпочел светской жизни семью и детей

Passion.ruиещё 2

Светская жизнь последние годы стала не такая насыщенная как раньше. Сначала на это повлияла пандемия, а после непростые времена наступили в связи с политической обстановкой. Многие звезды скучают по масштабным мероприятиям и возможности лишний раз засветится в телекамерах. Однако музыкант и поп-король Филипп Киркоров признался, что наоборот рад такому затишью.

Филипп Киркоров признался, что предпочел светской жизни семью и детей
Фото: Комсомольская Правда/Global Look PressКомсомольская Правда/Global Look Press

«Совершенно не скучаю, наоборот, отдыхаю от нее. Хорошо, что появилось больше времени на семью, детей. С коллегами встречаемся редко, только с самыми близкими — к примеру, с Игорем Крутым, Ани Лорак. Совсем узкий круг своих, где можно просто помолчать, а не изображать радость, если не хочется. Это, кстати, сейчас очень важно. Хоть и стариковское такое немного понятие, но зато искреннее и честное», — рассказал Филипп Бедросович в интервью «СтарХиту».

Несмотря на наличие свободного времени и любовь к детям, Киркоров не планирует увеличивать свою семью. Хотя когда-то утверждал, что на двух детях не остановится.

Стилист Киркорова вспомнил о жестком проколе с обувью: «Нужны были только эти кроссовки»

«Да этих бы поставить на ноги. Посмотрите, как все нестабильно вокруг, мне страшно за них. Алла-Виктория и Мартин скоро станут подростками — их ждет взрослый мир со всеми его опасностями. Мне бы их всему научить и запустить в жизнь. Я не многодетный отец, у меня нет миссии плодоносить» — говорит Филипп Киркоров.

_ Фото и видео: соцсети, Global Look Press_

Звёзды,Филипп Киркоров,
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