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1 час назад

Клиенты уехали за границу: Сергей Зверев признался в нехватке денег

Диана Товсепова

Известный стилист Сергей Зверев рассказал о больших проблемах в бизнесе из-за материальных трудностей. Об этом Зверев признался изданию StarHit.

Клиенты уехали: Зверев признался в нехватке денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам звезды, его бизнес потерпел крах.

«Все салоны красоты, которыми я владел, действительно закрылись. В Москве очень дорогая аренда. Для того чтобы начать бизнес, нужны большие деньги. Это просто нереально! Сейчас, сколько я знаю своих коллег, у всех такая ситуация. Не только у меня.

У дизайнеров похожая ситуация. Многие из них закрыли ателье и на дому пытаются шить. Я, глядя на них, понимаю, что сейчас открывать ничего не надо. Да и большая часть моих клиентов съехали за границу. А тем, которые остались, ни до чего сейчас. Поэтому я ничего этого не делаю», — заявил он.

Жить как раньше, Зверев может себе позволить, но пробовать себя в новых делах не собирается.

«Я не могу работать ни водителем, ни кондуктором. У меня нет такого навыка», — добавил Зверев.

Ранее мы писали о том, что Зверев признался в ношении подделок.

Звёзды,Сергей Зверев,
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