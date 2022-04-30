Клиенты уехали: Зверев признался в нехватке денег

Известный стилист Сергей Зверев рассказал о больших проблемах в бизнесе из-за материальных трудностей. Об этом Зверев признался изданию StarHit.
По словам звезды, его бизнес потерпел крах.
«Все салоны красоты, которыми я владел, действительно закрылись. В Москве очень дорогая аренда. Для того чтобы начать бизнес, нужны большие деньги. Это просто нереально! Сейчас, сколько я знаю своих коллег, у всех такая ситуация. Не только у меня.
У дизайнеров похожая ситуация. Многие из них закрыли ателье и на дому пытаются шить. Я, глядя на них, понимаю, что сейчас открывать ничего не надо. Да и большая часть моих клиентов съехали за границу. А тем, которые остались, ни до чего сейчас. Поэтому я ничего этого не делаю», — заявил он.
Жить как раньше, Зверев может себе позволить, но пробовать себя в новых делах не собирается.
«Я не могу работать ни водителем, ни кондуктором. У меня нет такого навыка», — добавил Зверев.
Ранее мы писали о том, что Зверев признался в ношении подделок.