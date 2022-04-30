Клиенты уехали: Зверев признался в нехватке денег

У дизайнеров похожая ситуация. Многие из них закрыли ателье и на дому пытаются шить. Я, глядя на них, понимаю, что сейчас открывать ничего не надо. Да и большая часть моих клиентов съехали за границу. А тем, которые остались, ни до чего сейчас. Поэтому я ничего этого не делаю», — заявил он.