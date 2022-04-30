37-летняя экс-солистка «Тату» выходит замуж

Экс-солистка популярной ранее группы "Тату" Лена Катина выходит замуж.
37-летней певице сделал предложение ее возлюбленный, Дмитрий Спиридонов. Он опубликовал в своих соцсетях несколько фотографий с певицей. На одной из них Катина показывает внушительное кольцо на безымянном пальце.
"Мой целый мир, живой, разнообразный, красивых звуков и волшебных снов, благодаря тебе он снова полыхает, теперь он стоит тысячи миров. Спасибо семье за благословение. Я счастлив", — подписал публикацию Спиридонов.
При этом летом бизнесмену Спиридонову напомнил о себе тяжелый онкологический недуг.
Ранее, в 2013-2019 году Катина была замужем за словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Пара воспитывает сына Александра.
Ранее мы писали о замужестве певицы Анны Семенович.