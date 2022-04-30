Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
38 минут назад

37-летняя экс-солистка «Тату» выходит замуж

Диана Товсепова

Экс-солистка популярной ранее группы "Тату" Лена Катина выходит замуж.

37-летняя экс-солистка «Тату» выходит замуж
Фото: СоцсетиСоцсети

37-летней певице сделал предложение ее возлюбленный, Дмитрий Спиридонов. Он опубликовал в своих соцсетях несколько фотографий с певицей. На одной из них Катина показывает внушительное кольцо на безымянном пальце.

Соцсети

"Мой целый мир, живой, разнообразный, красивых звуков и волшебных снов, благодаря тебе он снова полыхает, теперь он стоит тысячи миров. Спасибо семье за благословение. Я счастлив", — подписал публикацию Спиридонов.

При этом летом бизнесмену Спиридонову напомнил о себе тяжелый онкологический недуг.

Ранее, в 2013-2019 году Катина была замужем за словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Пара воспитывает сына Александра.

Ранее мы писали о замужестве певицы Анны Семенович.

Звёзды,Дмитрий Спиридонов,Лена Катина,Анна Семенович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители