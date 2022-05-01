Внука Аллы Пугачевой поймали на лжи

Музыкальный критик Сергей Соседов разоблачил лукавство Никиты Преснякова. По словам эксперта, певцу никого не удастся ввести в заблуждение.
Вот уже несколько недель вся столичная светская тусовка активно обсуждает поведение 30-летнего певца Никиты Преснякова. Внук Аллы Пугачевой никогда не скрывал, что в России ему некомфортно, и он больше любит Америку. Тем не менее, зарабатывать юный музыкант предпочитает именно на Родине. На днях Пресняков-младший угодил в очередной скандал и оказался пойман на вранье.
В одном из недавних интервью Никита рассказал, что для участия в шоу «Маска» он учиться петь чисто, чтобы никто не услышал его шепелявость. Однако лично знающий парня музыкальный критик Сергей Соседов утверждает, что внук Примадонны никогда не шепелявил ни в песнях, ни в обычной жизни. Таким образом, он явно лукавит.
«Я не слышал, чтобы Пресняков шепелявил. Кто это придумал? Я слышал его композиции и общался с ним, он говорит довольно чисто и не шепелявит. Может, есть небольшие дефекты дикции, а у кого их нет, простите? Его шепелявость, если она и есть, то она не слышна. Во всяком случае я ее не слышу, а мой опыт позволяет улавливать тончайшие нюансы», — отметил Соседов в интервью изданию Day.Ru.
Напомним, что Никита Пресняков и до этого становился фигурантом скандалов. Так, после отъезда бабушки в Израиль он прибрал к рукам знаменитый «замок» в подмосковной деревне Грязь. Ему не помешал даже тот факт, что официально особняк принадлежит Максиму Галкину. Сейчас стали появляться сообщения, что дом «отжали» у Галкина, и он даже не может рассчитывать на компенсацию. Имеет ли к этому какое-либо отношение Пресняков-младший, пока неизвестно.