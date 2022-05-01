Кэти Холмс закрутила роман с 33-летним музыкантом

43-летняя актриса Кэти Холмс в беседе с изданием People рассказала, что закрутила роман с 33-летним музыкантом и композитором Бобби Вутеном III.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Впервые Кэти и Бобби заметили вместе несколько дней назад. Влюбленная пара целовалась и обнималась в Центральном парке Нью-Йорка. После прогулки знаменитости отправились в Музей Гуггенхайма.

Отношения с Вутеном стали первым публичным романом Холм после расставания с шеф-поваром Эмилио Витоло-младшим весной прошлого года.