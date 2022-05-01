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2 часа назад

43-летняя звезда «Бэтмен: Начало» Кэти Холмс закрутила роман с 33-летним музыкантом

runews24.ru

43-летняя актриса Кэти Холмс в беседе с изданием People рассказала, что закрутила роман с 33-летним музыкантом и композитором Бобби Вутеном III.

Кэти Холмс закрутила роман с 33-летним музыкантом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Впервые Кэти и Бобби заметили вместе несколько дней назад. Влюбленная пара целовалась и обнималась в Центральном парке Нью-Йорка. После прогулки знаменитости отправились в Музей Гуггенхайма.

Отношения с Вутеном стали первым публичным романом Холм после расставания с шеф-поваром Эмилио Витоло-младшим весной прошлого года.

Вутен — композитор, номинированный на премию «Грэмми». Наиболее известен по работе над созданием пластинки Дэвида Бирна «Американская утопия» в качестве басиста.

Звёзды,Кэти Холмс,Дэвид Бирн,
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