Россияне выбивают из Лободы свои деньги

Светлана Лобода больше не приедет в Россию. Между тем в нашей стране у нее есть неотработанные долги.

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На июнь этого, 2022 года, во Владивостоке запланирован сольный концерт украинской певицы Светланы Лободы. Выступление знаменитой блондинки, судя по всему, не состоится. Недавно Лобода попала в список звезд, которым запрещен въезд на территорию РФ. Светлана раскритиковала спецоперацию по освобождению Донбасса, за что стала персоной нон грата на ближайшие 50 лет.

Организаторы концерта Лободы уже предложили зрителям сдать билеты. Теперь поклонники Светланы пытаются выбить свои деньги, но их старания пока тщетны. Многие уже месяц ждут возврата, но воз и ныне там. Стоит отметить, что выступление Лободы во Владивостоке должно было состояться еще в 2021-м, но из-за пандемии коронавирусной инфекции его перенесли.

По словам шоумена Андрея Воронцова, российские поклонники Лободы своих денег, скорее всего, не увидят. Не исключено, что Светлана откажется возвращать средства, бессовестно прикарманив чужие рубли.

«В данном случае, наверное, я бы вернул. Но тут форс-мажор, в котором организаторы ну никак не участвуют. Надо смотреть условия контракта. Там может быть написано, что аванс остается артисту или гонорар, например», - рассудил шоумен.