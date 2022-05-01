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4 часа назад

«Один я остался, больше писать не о ком»

Passion.ru

Юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце запомнится надолго. Мало того, что там собрался весь свет, так еще и поп-король вступил в полемику с журналистами, объяснив, что понимает повышенный интерес к своей персоне.

«Один я остался, больше писать не о ком»
Фото: Passion.ruPassion.ru

По словам юбиляра, он не против пристального внимания к его персоне со стороны СМИ и поклонников, ведь, по сути, сейчас он остался в стране один, все разъехались.

«Не важно, пишите ли вы хорошо или плохо, главное, что пишете. Вам это интересно и вам это нужно. Да и о ком еще писать, если все уехали из страны? Я один остался», — кокетливо отметил Киркоров.

Что касается, подготовки к столь важному событию, то за шесть месяцев до юбилея Филипп Киркоров обустроил у себя в доме репетиционный зал, где и пропадал сутками напролет. В беседе с «Российской газетой» исполнитель уточнил, что во время пандемии заметно расслабился и сейчас за это ему приходится расплачиваться. Спортом певец не занимается, но старается не употреблять газировку, сладкое и мучное.

Стоит отметить, что этот метод дал свои плоды. На юбилейном концерте юбиляр появился в эффектном золотом смокинге, который подчеркнул его стать. Поп-короля на столь значимом мероприятии поддерживало семейство: отец Бедрос Киркоров и подросшие наследники.

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