Юлианна Караулова рассказала о послеродовой депрессии

"Я просто весь день рыдала! Это случилось на третий день после родов. Понимала, что плакала без повода. Мне было плохо и безумно жалко себя. Рядом лежал ребенок, это невероятное счастье, но я не могла остановиться, – призналась Юлианна. – Пришла врач, а я должна была выписываться на следующий день и сказала, что я еще не готова к выписке и оставила меня в больнице еще на денек. Потом я поспала пару часов, меня отпустило. Я поняла, что виной всему гормоны. Отдавала себе в этом отчет, потому что у меня было неадекватное поведение. Знаю женщин, у которых этот период затягивается. Не дай Бог, конечно!"