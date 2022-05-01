Юлианна Караулова рассказала о послеродовой депрессии

Совсем скоро в семье Юлианны Карауловой и ее супруга Андрея Черного будет большой праздник. В конце мая их первенцу Александру исполнится годик. Звездная мамочка давно не скрывает внешность наследника и охотно делится новостями о нем и подробностями своего долгожданного материнства.
Недавно Караулова призналась, что у нее была послеродовая депрессия, однако, к счастью для нее, это продлилось всего один день.
"Я просто весь день рыдала! Это случилось на третий день после родов. Понимала, что плакала без повода. Мне было плохо и безумно жалко себя. Рядом лежал ребенок, это невероятное счастье, но я не могла остановиться, – призналась Юлианна. – Пришла врач, а я должна была выписываться на следующий день и сказала, что я еще не готова к выписке и оставила меня в больнице еще на денек. Потом я поспала пару часов, меня отпустило. Я поняла, что виной всему гормоны. Отдавала себе в этом отчет, потому что у меня было неадекватное поведение. Знаю женщин, у которых этот период затягивается. Не дай Бог, конечно!"
Певица уверяет, что у нее успешно, получается, совмещать работу и материнство. Уже спустя три недели после рождения Саши она посетила светское мероприятие, а уже через полтора месяца звезда отправилась на гастроли. По ее словам, она не планировала долго сидеть в декрете, поэтому сразу после родов начала искать няню. Ранее Юлианна призналась, что подходящего человека удалось найти лишь с третьей попытки.
"Мы начали искать человека, это было очень и очень сложно. Было два негативных опыта. Сейчас у нас няня с проживанием – 5 дней она с нами, 2 дня у нее выходной. Конечно, найти человека, с которым тебе будет комфортно в быту, который будет ладить с ребенком, с которым вы будете на одной волне – это сложно", – говорила она.
Известно, что помимо няни с сыном, которого родные ласково зовут Шурик, очень помогают муж певицы и ее мама, которая с удовольствием нянчится с внуком.
Стоит отметить, что Караулова довольно быстро пришла в форму после рождения сына. Во время беременности певица поправилась на 15 килограммов, которые ушли быстро благодаря тому, что Юлианна кормила наследника грудью. По ее словам, над тонусом мышц она пока еще работает, так как полноценно заниматься спортом она начала лишь недавно.
"В какой-то момент я стала весить меньше, чем до беременности. Это связано, наверное, с тем, что я вела активный образ жизни и кормила грудью. Что касается тонуса мышц, то с этим нужно работать. Не скажу, что суперактивно занималась спортом. Честно признаюсь, у меня не было на это сил. Я просто не могла выспаться! Не ругала себя за это, так как понимала, что мне нужно было время восстановиться. Сейчас с этим все получше, я сплю дольше и качественней", – уверяет звезда.
Караулова также старается правильно питаться, но избегает жестких ограничений. Единственное от чего она отказалась – это мучное, фастфуд и десерты. Певица также соблюдает питьевой режим и выпивает в день не менее двух литров воды.