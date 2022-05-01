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51 минуту назад

Киркоров уволил половину команды: «Время диктует экономию»

РИА "ФедералПресс"

Вчера певец Филипп Киркоров выступил с юбилейным концертом в Кремлевском дворце. Перед началом он рассказал, что уволил почти всю свою команду.

Киркоров уволил половину команды
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я сократил огромную команду, остались всего четыре человека. Время диктует экономию», – передает слова Киркорова NEWS.ru.

Поп-король назвал месяцы подготовки к юбилейным концертам лучшим временем своей жизни. Филипп Киркоров заявил, что с ним остались настоящие единомышленники. Ранее «ФедералПресс» писал, что Киркоров не хочет стареть. Он заявил, что последние 5 лет его жизни – «совершеннейший рок-н-ролл».

Звёзды,Филипп Киркоров,
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