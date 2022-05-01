Киркоров уволил половину команды

Вчера певец Филипп Киркоров выступил с юбилейным концертом в Кремлевском дворце. Перед началом он рассказал, что уволил почти всю свою команду.

Поп-король назвал месяцы подготовки к юбилейным концертам лучшим временем своей жизни. Филипп Киркоров заявил, что с ним остались настоящие единомышленники. Ранее «ФедералПресс» писал, что Киркоров не хочет стареть. Он заявил, что последние 5 лет его жизни – «совершеннейший рок-н-ролл».