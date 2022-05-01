Дробыш найдет замену покинувшим Россию артистов

Известный российский продюсер Виктор Дробыш продолжит искать и продвигать талантливых начинающих артистов. Соответствующее заявление композитор сделал на фоне отъезда многих российских знаменитостей из России из-за нынешней политической ситуации вокруг Украины. Народный артист России рассказал, где будет искать замену уехавшим из страны звездам.
«Я как занимался новыми артистами, так и буду продолжать. Порой я ищу их просто на улице — на Арбате, на Дворцовой площади. А потом народ узнает, что это классные парни, которые были где-то там», — прокомментировал Дробыш в эфире программы «Центральное телевидение».
Виктор Дробыш начал свою продюсерскую деятельность с телепроекта «Фабрика звезд-4», откуда вышли такие известные артисты как Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Доминик Джокер и Тимати. Также занимался продюсированием таких исполнителей, как Наталья Подольская, Прохор Шаляпин, Юлия Михальчик и других российских знаменитостей.