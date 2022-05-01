Дробыш найдет замену покинувшим Россию артистов

«Я как занимался новыми артистами, так и буду продолжать. Порой я ищу их просто на улице — на Арбате, на Дворцовой площади. А потом народ узнает, что это классные парни, которые были где-то там», — прокомментировал Дробыш в эфире программы «Центральное телевидение».