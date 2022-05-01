Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Дробыш рассказал, где будет искать замену покинувшим Россию артистам

FBM.ru

Известный российский продюсер Виктор Дробыш продолжит искать и продвигать талантливых начинающих артистов. Соответствующее заявление композитор сделал на фоне отъезда многих российских знаменитостей из России из-за нынешней политической ситуации вокруг Украины. Народный артист России рассказал, где будет искать замену уехавшим из страны звездам.

Дробыш найдет замену покинувшим Россию артистов
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Я как занимался новыми артистами, так и буду продолжать. Порой я ищу их просто на улице — на Арбате, на Дворцовой площади. А потом народ узнает, что это классные парни, которые были где-то там», — прокомментировал Дробыш в эфире программы «Центральное телевидение».

Виктор Дробыш начал свою продюсерскую деятельность с телепроекта «Фабрика звезд-4», откуда вышли такие известные артисты как Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Доминик Джокер и Тимати. Также занимался продюсированием таких исполнителей, как Наталья Подольская, Прохор Шаляпин, Юлия Михальчик и других российских знаменитостей.

Звёзды,Доминик Джокер,Прохор Шаляпин,Тимати,Юлия Михальчик,Стас Пьеха,Ирина Дубцова,Наталья Подольская,Виктор Дробыш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители