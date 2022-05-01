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25 минут назад

Помолодевшая Надежда Бабкина удивила молодежной стрижкой

Passion.ru

72-летняя исполнительница появилась на юбилее Филиппа Киркорова в неожиданном образе.

Помолодевшая Бабкина удивила молодежной стрижкой
Фото: Passion.ruPassion.ru

Вечером 30 апреля поп-король российской эстрады собрал гостей на свой юбилейный концерт в Кремлевском дворце. Не смогла пропустить столь важное событие и Надежда Бабкина, которая в последнее время настолько загружена рабочими проектами, что не так часто появляется на светских мероприятиях. Гости вечера отметили, насколько молодо и эффектно выглядит 72-летняя знаменитость.

Для выхода в свет исполнительница выбрала брючный костюм оригинального кроя, топ серебристого оттенка и обувь на массивной подошве. Яркий макияж с акцентом на губы, молодежная стрижка, необычное удлиненное колье и массивные серьги дополнили эффектный образ. Присутствующие отметили, что года Бабкиной идут только на пользу и она запросто даст фору молодым.

В марте 2022 года Надежда Бабкина отмечала свой день рождения. Исполнительница, встретившая свой праздник на съемочной площадке, философски отметила, что артисты к такому привычные.

Звёзды,Надежда Бабкина,Филипп Киркоров,
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