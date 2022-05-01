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1 час назад

Правда или ложь: Полина Гагарина ждет ребенка?

Нижегородская правда

Певица никогда не скрывала, что хочет многодетную семью. 35-летняя Полина Гагарина вскоре снова станет матерью. В Сети появились слухи о беременности певицы. Сплетников натолкнул на такие мысли недавний снимок Гагариной в соцсетях – наряд подчёркивал округлившийся живот звезды. При этом обычно певица выкладывает в Сеть только кадры с безупречной фигурой. Источники из окружения знаменитости уверяют, что новости о беременности достоверны.

Правда или ложь: Полина Гагарина ждет ребенка?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полина никогда не скрывала, что хочет многодетную семью, – рассказали знакомые с ситуацией источники. – Более того, даже астролог, которому она доверяет, предсказал ей рождение третьего ребёнка. Но скрывать беременность она намерена до последнего».

Официальные представители звезды оказались не готовы рассказать о её личной жизни.

«Мы подобные слухи не комментируем», – отрезал менеджер артистки.

У Полины есть 15-летний сын Андрей от первого брака и 5 летняя дочка Мия от второго мужа Дмитрия Исхакова. После развода Гагарина начала встречаться с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Возможно, вскоре их отношения перейдут на более серьёзный уровень.

Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал о слухах, что 76-летний Евгений Петросян вскоре снова станет отцом.

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