Правда или ложь: Полина Гагарина ждет ребенка?

Певица никогда не скрывала, что хочет многодетную семью. 35-летняя Полина Гагарина вскоре снова станет матерью. В Сети появились слухи о беременности певицы. Сплетников натолкнул на такие мысли недавний снимок Гагариной в соцсетях – наряд подчёркивал округлившийся живот звезды. При этом обычно певица выкладывает в Сеть только кадры с безупречной фигурой. Источники из окружения знаменитости уверяют, что новости о беременности достоверны.