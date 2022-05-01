Правда или ложь: Полина Гагарина ждет ребенка?

Певица никогда не скрывала, что хочет многодетную семью. 35-летняя Полина Гагарина вскоре снова станет матерью. В Сети появились слухи о беременности певицы. Сплетников натолкнул на такие мысли недавний снимок Гагариной в соцсетях – наряд подчёркивал округлившийся живот звезды. При этом обычно певица выкладывает в Сеть только кадры с безупречной фигурой. Источники из окружения знаменитости уверяют, что новости о беременности достоверны.
«Полина никогда не скрывала, что хочет многодетную семью, – рассказали знакомые с ситуацией источники. – Более того, даже астролог, которому она доверяет, предсказал ей рождение третьего ребёнка. Но скрывать беременность она намерена до последнего».
Официальные представители звезды оказались не готовы рассказать о её личной жизни.
«Мы подобные слухи не комментируем», – отрезал менеджер артистки.
У Полины есть 15-летний сын Андрей от первого брака и 5 летняя дочка Мия от второго мужа Дмитрия Исхакова. После развода Гагарина начала встречаться с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Возможно, вскоре их отношения перейдут на более серьёзный уровень.
Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал о слухах, что 76-летний Евгений Петросян вскоре снова станет отцом.