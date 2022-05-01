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1 час назад

Тимати привел новую возлюбленную на юбилей Киркорова

Газета.Ruиещё 1

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) впервые вышел в свет со своей новой возлюбленной Валентиной Ивановой. В компании мамы артиста Симоны Юнусовой и дочери Алисы они посетили юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает "Стархит".

Тимати показал новую возлюбленную
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно опубликованным в Сети видео, мама Тимати шла на концерт рядом с Ивановой и о чем-то с ней разговаривала. Фанаты рэпера сравнивают девушку с российской моделью Ириной Шейк.

Знаменитости не подтверждали свои отношения, но их начали замечать вместе в конце 2021 года. Ранее Тимати и Иванову заметили на отдыхе в Дубае и Колумбии. В соцсетях модели появлялись фотографии с тех же локаций, где находился Тимати и члены его семьи.

Звёзды,Тимати,Валентина Иванова,Ирина Шейк,Филипп Киркоров,
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