Тимати показал новую возлюбленную

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) впервые вышел в свет со своей новой возлюбленной Валентиной Ивановой. В компании мамы артиста Симоны Юнусовой и дочери Алисы они посетили юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает "Стархит".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Согласно опубликованным в Сети видео, мама Тимати шла на концерт рядом с Ивановой и о чем-то с ней разговаривала. Фанаты рэпера сравнивают девушку с российской моделью Ириной Шейк.