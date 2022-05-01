Тимати показал новую возлюбленную

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) впервые вышел в свет со своей новой возлюбленной Валентиной Ивановой. В компании мамы артиста Симоны Юнусовой и дочери Алисы они посетили юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает "Стархит".
Согласно опубликованным в Сети видео, мама Тимати шла на концерт рядом с Ивановой и о чем-то с ней разговаривала. Фанаты рэпера сравнивают девушку с российской моделью Ириной Шейк.
Знаменитости не подтверждали свои отношения, но их начали замечать вместе в конце 2021 года. Ранее Тимати и Иванову заметили на отдыхе в Дубае и Колумбии. В соцсетях модели появлялись фотографии с тех же локаций, где находился Тимати и члены его семьи.