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3 часа назад

Ольга Серябкина показала фигуру в купальнике спустя 5 месяцев после родов

Letidor.ru

Известная певица, экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина недавно родила первенца. У звезды 20 ноября 2021 года появился на свет сын, которого она назвала Лукой. Артистка активно приводит себя в добеременную форму. Она следит за питанием и занимается спортом. Ольга Серябкина решила похвастаться результатами своего труда. В Telegram-канале знаменитость опубликовала фото в купальнике.

Серябкина показала фигуру спустя 5 месяцев после родов
Фото: Letidor.ruLetidor.ru
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«Как похудела», «Ну просто топ-модель», «Фигура потрясающая», «Какая красивая», «Просто идеальная», «Как Ольга заметно похудела», «Ну просто богиня»,

— комментируют подписчики.

Напомним, Ольга Серябкина вышла замуж в 2020 году. И это стало полной неожиданностью для поклонников. Супруг певицы бизнесмен Георгий Начкебия присутствовал на родах. Он поддерживал любимую жену все время. Ольга очень рада, что муж был рядом. Для них это был важный момент.

Кстати, певица признавалась, что в первую неделю жизни с малышом ее переполняли эмоции. Знаменитость часто плакала и постоянно ждала поддержки от родных. Певица смотрела на ребенка и не могла поверить, что это ее сын. Артистка очень благодарна семье за любовь и понимание в этот период.

Звёзды,Ольга Серябкина,
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