«Значит, война»: знаменитости, которые враждуют много лет

Творческие и знаменитые люди очень эмоциональны. Конфликт может возникнуть на ровном месте и, как правило, уступать не хочет никто. Причем конфликтуют звезды часто именно друг с другом. Одни не поделили мужчину, третьи узнали гонорар коллеги, третьи рассказали секреты… Война может длиться годами — как между теми, кто стал героем нашей сегодняшней подборки.

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Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл

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Удивительно, но такие дружные в сериале «Секс в большом городе», актрисы в реальной жизни не переносят друг друга. Причем именно Ким настроена негативно. Кэтролл была старше своих коллег и на съемках в сериале часто чувствовала себя белой вороной. Ну и еще Ким была не согласна со своим гонораром: Сара смогла выбить для себя лучшие условия и добиться повышения оплаты, Ким же было отказано. После этого Кэтролл затаила злобу. Из-за вражды актрис создателям даже пришлось отложить съёмки третьей части фильма. Более того, Кэтролл не появилась в сиквеле «Секса в большом городе» — «И просто так». Ну и мы не забыли, как жёстко отреагировала Кэтрол на соболезнования Сары по поводу кончины своего брата. Думаем, эта вражда никогда не закончится перемирием.

Тейлор Свифт и Канье Уэст

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Что может быть общего у кантри-певицы и рэп-исполнителя? Правильно, ничего. Вражда Тейлор и Канье началась на ровном месте в далеком 2009 году. Уэст прервал речь Свифт на премии MTV Video Awards, заявив, что награду справедливо бы было вручить Бейонсе. Выходку рэпера осудили многие. Через время Тейлор и Канье вроде бы начали тепло общаться и не имели никаких претензий друг к другу. Но в 2016 году Уэст снова отличился... Рэпер выпустил скандальную песню Famous, где открыто признался, что хотел бы переспать с Тейлор и что она обязана ему своей карьерой. Свифт этот факт сильно возмутил и больше она с Уэстом дружеских дел не имела.

Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон

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Эта история стара, как мир. Но тут есть веские основания для ненависти. Анджелина все-таки увела у Джен Бреда Питта в 2005 году. Сердце Энистон было разбито, она долго не могла подпустить к себе мужчин, зато сосредоточилась на карьере и смогла добиться больших успехов в этом деле. Дженнифер открыто выражала неприязнь к Энджи. В 2013 году Энистон должна была лететь на премьеру комедии «Мы — Миллеры», но когда узнала, что на борту самолета будет Джоли, решила лететь другим рейсом. Кстати, во время бракоразводного процесса с Питтом, Анджелина хотела вызвать в зал суда Дженнифер, чтобы та подтвердила алкогольную зависимость своего супруга. Надо ли говорить, что такое одолжение актриса не сделала?

Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон

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Две светские львицы когда-то были неразлучны: вместе ходили на тусовки и шоппинг, рассказывали о своих мужчинах, ездили в отпуск. Но в один прекрасный момент что-то пошло не так. Ким стала популярной, востребованной и высокооплачиваемой звездой, в то время как Пэрис оставалась скандальной наследницей Конрада Хилтона, основателя сети отелей Hilton. Девушка предпочла продолжать прожигать жизнь, а не искать возможности для развития. Зависть Пэрис победила дружбу и она нелицеприятно высказалась о Ким. Кардашьян молчать не стала и ответила обидчице. Словесная перепалка переросла в многолетнюю войну.

Майли Сайрус и Селена Гомес

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Некогда на музыкальном Олимпе был неразлучный девичий квартет из Майли Сайрус, Селены Гомес, Деми Ловато и Тейлор Свифт. Девушки были, как говорится, не разлей вода и делились друг с другом самым сокровенным. Но когда в игру вступил сладкий мальчик Джастин Бибер и выбрал Селену, все пошло кувырком. Нет, певицы поссорились не сразу. Во время очередной размолвки Селены и Бибера, Майли, как и подобает хорошей подруге, поддержала Гомес. Но потом начала флиртовать с Бибером на одной из вечеринок, да еще и открыто демонстрировала, что хочет отбить парня у подруги. Селену этот факт возмутил, она разорвала дружеские отношения с Майли. А та, в свою очередь, начала пакостить ей из-за угла, нелицеприятно высказываясь о бывшей подруге.

Элтон Джон и Мадонна

Король и королева поп-музыки враждуют с 2002 года. 20 лет — это почти вечность, могли бы уже и зарыть топор войны, но каждый раз кто-то из знаменитостей подливает масло в огонь. Все началось с того, что Элтон осудил саундтрек Мадонны к фильму «Умри, но не сейчас». По мнению сэра Джона, это была худшая тема для бондианы. И тут понеслось... Элтон не упускал возможности унизить свою коллегу на каждом светском мероприятии. Говорил, что у Мэдж совершенно нет голоса и слуха, что ей давно пора заканчивать карьеру, поскольку она позорит звание певицы, раз поёт под фонограмму. Также Элтон называл Мадонну «потасканной женщиной с ярмарки». Мэдж молчать тоже не стала и начала поливать своего оппонента грязью в ответ. Такие вот дела.

Джастин Бибер и Орландо Блум

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