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7 часов назад

Экс-солистка «Тату» выйдет замуж за долларового миллионера

Lenta.ru

Экс-солистка российской группы «Тату» Лена Катина выйдет замуж за долларового миллионера Дмитрия Спиридонова. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Экс-солистка «Тату» выходит замуж
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Хочу поделиться с вами радостью! Вчера мне сделали предложение, крайне неожиданно. И да, я сказала да!» — поделилась Катина.

О романе Катиной и Спиридонова, который является генеральным директором процессингового центра для обработки платежей CloudPayments, стало известно в сентябре. Позже артистка прокомментировала отношения, назвав их служебным романом.

Звёзды,Дмитрий Спиридонов,Лена Катина,
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