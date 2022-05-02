Бабкина опровергла слухи о расставании с молодым мужем

Народная артистка России Надежда Бабкина прокомментировала слухи о расставании с неофициальным 42-летним мужем Евгением Гором. В интервью "Собеседнику" 72-летняя певица заявила, что ее супруг покинул страну ради решения рабочих вопросов.
«Женька, слава богу, сейчас уехал на Бали. Звонит мне и говорит: "Надя, если есть рай, то он здесь!" Я с ним не смогла полететь. Я же схожу с ума от работы: с утра до ночи тружусь. И так всю жизнь!»
— сказала Бабкина.
Певица уточнила, что Гор занимается поиском поставщиков для своего завода по изготовлению свечей. Кроме того, Бабкина отметила, что ее возлюбленный выпускает "всякие ароматизированные штучки", для производства которых нужно приобретать отдушки. Согласно исполнительнице, раньше он сотрудничал с европейскими компаниями, но с наложением антироссийских санкций начал искать товар в других странах.
Ранее Бабкина сообщила, что временно живет с разлуке с мужем, который улетел на Бали. Это спровоцировало слухи о сложностях в отношениях пары.