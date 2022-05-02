Солистка «ВИА Гры» вспомнила, как Джанабаева ревновала Меладзе

«Я уже не выносила стычек с Альбиной. Сказала все продюсеру, он предложил: «Давай подумаем, что можно сделать, и ты пойдешь другой дорогой». Мы договорились, что пройдет время, я буду заниматься сольной карьерой. Первые месяцы после моего ухода Константин Меладзе и вся продюсерская команда меня поддерживали», — делилась Татьяна Котова со «СтарХитом».