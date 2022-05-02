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47 минут назад

Солистка «ВИА Гры» вспомнила, как Джанабаева ревновала Меладзе

Даша Краснова

Альбина Джанабаева родила от Валерия Меладзе уже троих детей, но в прессе то и дело появляются откровения бывших участниц группы «ВИА Гра» о романе этой звездной пары.

Солистка «ВИА Гры» вспомнила, как Джанабаева ревновала Меладзе
Фото: социальные сетисоциальные сети

Журналисты "СтарХита" вспомнили слова Татьяны Котовой, которая, жаловалась, что ей так и не удалось закрепиться в популярном коллективе. Причиной стала ревность Альбины Джанабаевой. Певица, считала, что Джанабаева не желала видеть рядом с Валерием Меладзе других ярких девушек.

«Я уже не выносила стычек с Альбиной. Сказала все продюсеру, он предложил: «Давай подумаем, что можно сделать, и ты пойдешь другой дорогой». Мы договорились, что пройдет время, я буду заниматься сольной карьерой. Первые месяцы после моего ухода Константин Меладзе и вся продюсерская команда меня поддерживали», — делилась Татьяна Котова со «СтарХитом».

До этого мы рассказывали, как жена Тарасова относится к изменам.

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