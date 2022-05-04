Певица "Вороваек" поедет в тур после комы

Солистка группы "Воровайки" Светлана Ларионова отправится на гастроли с коллективом после выписки из больницы, рассказал менеджер "Вороваек" Андрей Карпов. Выписка певицы назначена на 5 мая.

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По словам Карпова, об этом ему сказал продюсер группы - замены Ларионовой нет, и в случае ее невыхода на сцену коллектив понесет финансовые потери.

"Продюсер сказал, мол, если она не сможет стоять, будет выступать в инвалидном кресле. Заменять ее никто не будет. Так же никто не хочет нести и финансовые потери",

— цитирует Карпова издание "СтарХит".

Сейчас, продолжил Карпов, артистка находится в сознании, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

"После выписки продолжит прием таблеток и капельницы, так как организм сильно ослаблен",

- рассказал менеджер.