Певица "Вороваек" поедет в тур после комы

Солистка группы "Воровайки" Светлана Ларионова отправится на гастроли с коллективом после выписки из больницы, рассказал менеджер "Вороваек" Андрей Карпов. Выписка певицы назначена на 5 мая.
По словам Карпова, об этом ему сказал продюсер группы - замены Ларионовой нет, и в случае ее невыхода на сцену коллектив понесет финансовые потери.
"Продюсер сказал, мол, если она не сможет стоять, будет выступать в инвалидном кресле. Заменять ее никто не будет. Так же никто не хочет нести и финансовые потери",
— цитирует Карпова издание "СтарХит".
Сейчас, продолжил Карпов, артистка находится в сознании, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
"После выписки продолжит прием таблеток и капельницы, так как организм сильно ослаблен",
- рассказал менеджер.
Ранее стало известно, что Ларионову ввели в медикаментозную кому из-за сильного отравления. Отмечалось, что ей стало плохо после корпоратива, на котором группа выступала в Костроме 14 апреля. Из комы Ларионову вывели 30 апреля.