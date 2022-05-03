Ксения Собчак купила квартиру в Эмиратах

Ксения Собчак совсем недавно стала владелицей недвижимости в ОАЭ.
Журналистка купила в Дубае квартиру стоимостью в 60 миллионов рублей. Как оказалось, переезжать в эту страну на постоянное место жительства Ксения Анатольевна не планирует - телеведущая просто инвестирует в недвижимость. И, видимо, удачно, потому что с момента покупки прошло меньше месяца, а квартира уже поднялась в цене.
- Я считаю, что когда есть инфляция, это помогает сохранить часть капитала, - коротко пояснила нам Собчак. – Жить в этой квартире я не собираюсь.