Ксения Собчак купила квартиру в Эмиратах

Журналистка купила в Дубае квартиру стоимостью в 60 миллионов рублей. Как оказалось, переезжать в эту страну на постоянное место жительства Ксения Анатольевна не планирует - телеведущая просто инвестирует в недвижимость. И, видимо, удачно, потому что с момента покупки прошло меньше месяца, а квартира уже поднялась в цене.