Леди Гага снялась в купальнике и восхитила подписчиков

36-летняя певица и актриса Леди Гага порадовала подписчиков в социальных сетях редкой фотографией в бикини.

Леди Гага нечасто делится с фолловерами пляжными кадрами, однако на этот раз решила сделать исключение. 36-летняя американская актриса и певица опубликовала в личном блоге снимок, на котором предстала в нежно-голубом купальнике возле бассейна. Волосы звезды распущены, а ее взгляд скрыт за солнцезащитными очками.

За сутки фото набрало более полутора миллиона лайков, и около 13,5 тыс. комментариев. "Самая горячая женщина", "Шикарная фигура", "Королева", "Отличные формы", "Слишком хороша" — писали пользователи социальной сети под постом, сопровождая комплименты эмодзи в виде пламени.