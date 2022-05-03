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2 часа назад

Леди Гага снялась в купальнике у бассейна и восхитила подписчиков

Газета.Ru

36-летняя певица и актриса Леди Гага порадовала подписчиков в социальных сетях редкой фотографией в бикини.

Леди Гага снялась в купальнике и восхитила подписчиков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Леди Гага нечасто делится с фолловерами пляжными кадрами, однако на этот раз решила сделать исключение. 36-летняя американская актриса и певица опубликовала в личном блоге снимок, на котором предстала в нежно-голубом купальнике возле бассейна. Волосы звезды распущены, а ее взгляд скрыт за солнцезащитными очками.

За сутки фото набрало более полутора миллиона лайков, и около 13,5 тыс. комментариев. "Самая горячая женщина", "Шикарная фигура", "Королева", "Отличные формы", "Слишком хороша" — писали пользователи социальной сети под постом, сопровождая комплименты эмодзи в виде пламени.

Ранее "Газета.Ru" сообщила о том, что Леди Гага назвала россиян "тупыми", а Ксения Бородина ответила.

Звёзды,Стефани Джерманотта,Ксения Бородина,
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