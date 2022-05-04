Где сейчас работают блогеры и чем они занимаются

После отмены монетизации некоторых интернет-площадок — многие представители сети лишились заработка. Как герои соцсетей продолжают свою работу и где теперь их можно увидеть

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Понятно, что большого выбора у многих блогеров не было: это телеграм и VK, куда и перебрались герои соцсетей. Но, конечно, до былых охватов им далеко.

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Например, если у Дани Милохина в Tik-tok было 16 миллионов подписчиков, то в VK их количество — в разы меньше, порядке 500 тысяч. Также Даня пытается сниматься в кино, как, впрочем, и многие другие блогеры (кого приглашают, конечно же).

На свою сторону популярных интернет-персон пытается перетянуть отечественное телевидение (а не на предполагаемый завод, как предлагали многие).

Так, например, Дима Масленников (тот самый охотник за привидениями) стал ведущим одного из проектов «Пятницы». Интересным является факт, что эту новость телеканал опубликовал 1 апреля, где Дмитрий был в бежевом плаще и белых перчатках. И многие подписчики подумали, что новым ведущим проекта «Ревизорро» станет именно он.

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Но Масленников заявил в видеообращении, что отрицает эту новость, и сообщил, что станет ведущим шоу «Черный список». Теперь охотника за привидениями мы можем увидеть в новом амплуа.

Ильдар и Женёк получили не менее интересное предложение, не так давно в телеграм-канале одного из блогеров был пост про бесплатный курс переподготовки из тик-токеров в тиктокари.

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Многие оценили публикацию, но популярные обзорщики треш-программ нашли себе новое призвание — теперь ребята будут комментировать новый сезон шоу «Сердца за любовь» от СТС Love в ТВ-эфире. Премьера четвертого сезона состоится уже совсем скоро.

Еще одни из популярных персон интернет-платформы плавно стали покорять телевизионные экраны. Недавно в проекте «Не дрогни!» среди ведущих можно было увидеть Валю Карнавал и Артура Бабич.

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