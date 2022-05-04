Хелен Миррен раскрыла свой секрет красоты за $6

Хелен Миррен наконец-то поделилась секретом нестареющего сияния своей кожи, и он оказался потрясающе доступен. Оказывается, 76-летняя актриса покупает один продукт, который продаётся в местной сети доступных магазинов Target всего лишь за $5,99.
«Я люблю касторовое масло. Я использую немного его для своих волос — очень, очень мало, а также наношу на свои ногти. А ещё я применяю его для кожи», — поделилась универсальным средством Миррен. «Касторовое масло потрясающее. Крошечная капля на ваших волосах придает им немного блеска. Кроме того, я использую его на своих бровях, ресницах, ногтях — просто втирайте масло».
Этот простой подход распространяется и на остальную часть бьюти-рутины знаменитой актрисы:
«Красивая тушь для ресниц или губная помада сделают вас великолепной только на весь вечер. Но то, что действительно длится долго, — так это отличная кожа и хорошая форма. Не нужно делат ничего экстремального — достаточно питаться здоровой пищей»,
— сказала звезда.
«Если и есть мантра, которую я хотела бы передать молодому поколению, так это больше заботиться о том, что входит в ваше тело — пожалуйста, не курите».
Чтобы долго оставаться молодой и здоровой, обладательница «Оскара» на протяжении многих лет совершенствовала свой режим питания.
«Когда я была маленькой, я ложилась спать со всей своей косметикой только потому, что не могла её снять. Теперь я действительно снимаю макияж на ночь. Конечно, с возрастом ты становишься более осторожным в том, что делаешь как внутри своего тела, так и вне его»,
— говорит Хелен.
Кроме того, она «пытается делать небольшие упражнения почти каждый день», но называет себя «такой безнадёжной в самодисциплине» и говорит, что терпеть не может беговую дорожку. При этом Миррен не скрывает, что иногда может и побаловать себя:
«Я люблю выпить и съесть пончик. Однако в этот момент я всегда думаю: делай всё, но не делай слишком много. Это моя идея».
Миррен ранее говорила, что она «ошеломлена» тем, что ей задают вопросы о красоте и уходе за собой, так как она «никогда не считала себя красивой».