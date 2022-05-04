Хелен Миррен раскрыла свой секрет красоты за $6

«Я люблю касторовое масло. Я использую немного его для своих волос — очень, очень мало, а также наношу на свои ногти. А ещё я применяю его для кожи», — поделилась универсальным средством Миррен. «Касторовое масло потрясающее. Крошечная капля на ваших волосах придает им немного блеска. Кроме того, я использую его на своих бровях, ресницах, ногтях — просто втирайте масло».