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37 минут назад

Хелен Миррен раскрыла свой секрет красоты за $6

Mainstyle

Хелен Миррен наконец-то поделилась секретом нестареющего сияния своей кожи, и он оказался потрясающе доступен. Оказывается, 76-летняя актриса покупает один продукт, который продаётся в местной сети доступных магазинов Target всего лишь за $5,99.

Хелен Миррен раскрыла свой секрет красоты за $6
Фото: MainstyleMainstyle

«Я люблю касторовое масло. Я использую немного его для своих волос — очень, очень мало, а также наношу на свои ногти. А ещё я применяю его для кожи», — поделилась универсальным средством Миррен. «Касторовое масло потрясающее. Крошечная капля на ваших волосах придает им немного блеска. Кроме того, я использую его на своих бровях, ресницах, ногтях — просто втирайте масло».

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Этот простой подход распространяется и на остальную часть бьюти-рутины знаменитой актрисы:

«Красивая тушь для ресниц или губная помада сделают вас великолепной только на весь вечер. Но то, что действительно длится долго, — так это отличная кожа и хорошая форма. Не нужно делат ничего экстремального — достаточно питаться здоровой пищей»,

— сказала звезда.

«Если и есть мантра, которую я хотела бы передать молодому поколению, так это больше заботиться о том, что входит в ваше тело — пожалуйста, не курите».

Чтобы долго оставаться молодой и здоровой, обладательница «Оскара» на протяжении многих лет совершенствовала свой режим питания.

«Когда я была маленькой, я ложилась спать со всей своей косметикой только потому, что не могла её снять. Теперь я действительно снимаю макияж на ночь. Конечно, с возрастом ты становишься более осторожным в том, что делаешь как внутри своего тела, так и вне его»,

— говорит Хелен.

Кроме того, она «пытается делать небольшие упражнения почти каждый день», но называет себя «такой безнадёжной в самодисциплине» и говорит, что терпеть не может беговую дорожку. При этом Миррен не скрывает, что иногда может и побаловать себя:

«Я люблю выпить и съесть пончик. Однако в этот момент я всегда думаю: делай всё, но не делай слишком много. Это моя идея».

Миррен ранее говорила, что она «ошеломлена» тем, что ей задают вопросы о красоте и уходе за собой, так как она «никогда не считала себя красивой».

Звёзды,Хелен Миррен,
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