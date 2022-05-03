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1 час назад

«Чуть позже будет кольцо с булыжником»: Собчак иронично прокомментировала новый роман Тимати

Кристина Уколова

Недавно музыкант продемонстрировал свою новую подругу, модель Валентину Иванову. Пара появилась вместе на концерте и на торжестве по случаю дня рождения Филиппа Киркорова. Мать рэпера добродушно разговаривала с избранницей сына по дороге в Кремлевский дворец.

«Позже будет кольцо с булыжником»: Собчак прокомментировала роман Тимати
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ксения Собчак также высказала свое мнение по поводу новой девушки Тимати. Об этом пишет StarHit, ссылаясь на социальные сети Собчак.

«Всем девушкам Тимура несказанно везет. Фавориткам мгновенно дарится браслет Cartier Love (в бриллиантовой версии, у него самого такой же), чуть позже будет кольцо с булыжником (нет сомнений). И еще распознать можно по двум крестам-подвескам».

Подписчики Ксении Собчак поделились своими предположениями и заподозрили, что рэпер переживает психологическую травму.

«Возможно, какая-то травма. Вместо того чтобы выстраивать отношения с одной женщиной, он выбирает перебежку от женщины к женщине. Какой-то вечный, но уже не молодой жених. Сейчас он потаскается с ней и снова «одинокий волк»

«Он, скорее всего, что-то компенсирует. Человек каждый год меняет вокруг себя женщин. Разве это время еще не прошло? Ему стоит поработать с психологами»

Ранее Тимати встречался с моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой. Алена родила ему дочь Алису, а Анастасия — сына Ратмира. При этом музыкант никогда не был официально женат.

Между тем Газманов впервые раскрыл детали мучительной травмы.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,Валентина Иванова,Ксения Собчак,Филипп Киркоров,
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