5 знаменитостей с заметными шрамами на лице и голове

Мировым звездам всегда уделяется масса внимания — их буквально исследуют под микроскоп. Поэтому такая деталь во внешности, как заметный шрам, вызывает у прессы и публики самые разные домыслы о том, как же он появился. Есть несколько звезд, которые рассказали о своих шрамах. Иногда эти истории нетривиальны.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Эд Ширан — шрам на щеке

Клео.Ру

Певцу следует поблагодарить за свой шрам члена королевской семьи. Оказывается, шрам ему оставила принцесса Беатрис.

После нескольких напитков другой певец Джеймс Блант пошутил, что хочет стать рыцарем. Беатрис подняла церемониальный меч и притворилась, что хочет провести церемонию... не осознавая, что Ширан стоит прямо позади нее.

Судя по всему, для Эда все могло закончиться и хуже, но он преуменьшил значение инцидента и даже вернулся к обеду после того, как ему зашили лицо в больнице.

Хоакин Феникс — шрам на губе

Клео.Ру

Вы, наверное, замечали шрам Хоакина Феникса раньше, но не знаете, как актер получил его. Хоакин открыто рассказал об этом в одном из интервью.

Часто такой шрам остается после операции, но у Феникса он с рождения. Актер проинформировал поклонников, что его мать во время беременности чувствовала острую боль, и, по ее мнению, это было каким-то образом связано с губой ее сына. По версии врачей, у плода во время внутриутробного развития, было расщепление неба с губой. Витоге все срослось, правда, перед самым появлением ребенка на свет. Поэтому-то шрам такой заметный.

Кейт Миддлтон — шрам на голове

Клео.Ру

Это еще одна история, которая связана с членом королевской семьи. Кейт Миддлтон является герцогиней Кембриджской, а потому к ней приковано все внимание прессы. Однажды Кейт случайно показала мировым СМИ шрам, заколов волосы назад на благотворительном мероприятии.

Все увидели, что у Кейт есть видимый шрам на левой стороне головы. Сначала герцогиня не хотела объяснять, как он появился, но это все же сделал Букингемский дворец.

В официальном заявлении утверждалось, что в детстве Кейт перенесла серьезную операцию. Кстати, у ее мужа принца Уильяма также есть шрам – он находится на левой стороне лба. Считается, что он остался после несчастного случая во время игры в гольф – принцу тогда было 13 лет.

Харрисон Форд — шрам на подбородке

Клео.Ру

Возможно, вы не заметили эту особенность внешности Форда, наблюдая за его лихими трюками в «Индиана Джонсе» и «Звездных войнах», но шрам определенно есть. Задолго до того, как Форд попал на большой экран в роли Хана Соло, он ехал по автостраде недалеко от Лагуна-Бич в Калифорнии на работу в универмаг. Молодой человек не справился с управлением и врезался в телефонный столб. Подушка безопасности не сработала, и актер ударился прямо о руль. Ничего серьезного не случилось, но шрам остался.

Джейсон Момоа — шрам на брови

Клео.Ру

Звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа – еще одна знаменитость, у которого на лице присутствует заметный шрам. У Момоа он появился в 2008 году.

В тот злополучный день Джейсон наслаждался напитками в Bird Cafe. Но все пошло не так, когда его приятель начал хулиганить: завязалась потасовка, в которой Момоа значительно пострадал. Один из мужчин подошел к актеру и ударил его по лицу битым пивным стаканом.

Джейсона быстро доставили в больницу и оказали ему всю необходимую медицинскую помощь. Актеру была сделана реконструктивная операция, в ходе которой ему наложили 140 швов. Не удивительно, что после того инцидента у Момоа остался очень заметный шрам на брови.