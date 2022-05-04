Методы воспитания Собчак смутили психолога

Телеведущая Ксения Собчак нашла управу на своего сына Платона – слово «нельзя» она перестала говорить, потому что сын его все равно не понимает. Психолог Михаил Зотов прокомментировал ситуацию.

«Ребенка тренируют на выполнение команд. Это все не так корректно. В хорошем смысле слова родители должны научить ребенка с ними договариваться и объяснять, находить компромисс в процессе беседы. Немного странно, что ребенок в пять лет не понимает слово «нельзя»,

Психолог добавил, что в этой ситуации нет договора между ребенком и родителем, где это слово воспринимается и ребенок выполняет просьбу. Собчак объясняла, что ей приходится каждый раз объяснять Платону, что именно он делает и к чему это может привести, пишет издание BLITZ+.