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2 часа назад

Методы воспитания Собчак смутили психолога

РИА "ФедералПресс"

Телеведущая Ксения Собчак нашла управу на своего сына Платона – слово «нельзя» она перестала говорить, потому что сын его все равно не понимает. Психолог Михаил Зотов прокомментировал ситуацию.

Методы воспитания Собчак смутили психолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Ребенка тренируют на выполнение команд. Это все не так корректно. В хорошем смысле слова родители должны научить ребенка с ними договариваться и объяснять, находить компромисс в процессе беседы. Немного странно, что ребенок в пять лет не понимает слово «нельзя»,

– пояснил эксперт.

Психолог добавил, что в этой ситуации нет договора между ребенком и родителем, где это слово воспринимается и ребенок выполняет просьбу. Собчак объясняла, что ей приходится каждый раз объяснять Платону, что именно он делает и к чему это может привести, пишет издание BLITZ+.

Звёзды,Михаил Зотов,Ксения Собчак,
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