«В «Блестящие» через постель?»: Орлова о начале своей карьеры

«Попала ли я в группу «Блестящие» через постель? Конечно же, нет. В моей жизни всегда имел место счастливый случай. Я училась в последнем классе и однажды через друзей пришла на тусовку на тот момент еще будущего продюсера группы. Мы пошли на концерт Владимира Преснякова, я подпевала из толпы все его песни наизусть. Разворачивается продюсер и говорит: «Ты что, петь умеешь? Я хочу группу сделать женскую, приезжай на прослушивание», — вспомнила артистка.