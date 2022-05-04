«В «Блестящие» через постель?»: Орлова о начале своей карьеры

В одном из своих последних интервью Ольга Орлова рассказала многое о своей жизни и карьере, в том числе объяснила, как она такой юной девушкой оказалась в одной из самых популярных музыкальных групп своего времени. Откровениями певица и телеведущая делилась с Александром Добровинским на YouTube-канале "СтопАбьюз".
«Попала ли я в группу «Блестящие» через постель? Конечно же, нет. В моей жизни всегда имел место счастливый случай. Я училась в последнем классе и однажды через друзей пришла на тусовку на тот момент еще будущего продюсера группы. Мы пошли на концерт Владимира Преснякова, я подпевала из толпы все его песни наизусть. Разворачивается продюсер и говорит: «Ты что, петь умеешь? Я хочу группу сделать женскую, приезжай на прослушивание», — вспомнила артистка.
Несмотря на то, что ушла Ольга из группы не по своей воле, зла ни на кого она держать не стала. К тому же, участие в группе подарило ей лучшую подругу - Жанну Фриске. С которой они были близки до последнего дня жизни Жанны. Фриске даже сделала Орлову крестной своего ребенка, однако отец мальчика Дмитрий Шепелев не позволяет сыну видеться с родственниками и близкими людьми со стороны Жанны.
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