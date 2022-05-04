Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
33 минуты назад

«В «Блестящие» через постель?»: Орлова рассказала о начале своей карьеры

Мира Маркина

В одном из своих последних интервью Ольга Орлова рассказала многое о своей жизни и карьере, в том числе объяснила, как она такой юной девушкой оказалась в одной из самых популярных музыкальных групп своего времени. Откровениями певица и телеведущая делилась с Александром Добровинским на YouTube-канале "СтопАбьюз".

«В «Блестящие» через постель?»: Орлова о начале своей карьеры
Фото: кадр из роликакадр из ролика

«Попала ли я в группу «Блестящие» через постель? Конечно же, нет. В моей жизни всегда имел место счастливый случай. Я училась в последнем классе и однажды через друзей пришла на тусовку на тот момент еще будущего продюсера группы. Мы пошли на концерт Владимира Преснякова, я подпевала из толпы все его песни наизусть. Разворачивается продюсер и говорит: «Ты что, петь умеешь? Я хочу группу сделать женскую, приезжай на прослушивание», — вспомнила артистка.

Несмотря на то, что ушла Ольга из группы не по своей воле, зла ни на кого она держать не стала. К тому же, участие в группе подарило ей лучшую подругу - Жанну Фриске. С которой они были близки до последнего дня жизни Жанны. Фриске даже сделала Орлову крестной своего ребенка, однако отец мальчика Дмитрий Шепелев не позволяет сыну видеться с родственниками и близкими людьми со стороны Жанны.

Ранее мы рассказывали, как Собчак прокомментировала новый роман Тимати.

Звёзды,Александр Добровинский,Тимати,Ольга Орлова,Владимир Пресняков,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители