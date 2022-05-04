Психолог объяснила, почему Тимати дарит одинаковые подарки женщинам

Психолог Наталья Наумова объяснила желание Тимати дарить одинаковые подарки возлюбленным. Комментарий эксперта приводит News.ru.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам собеседницы издания, певец преподносит своим избранницам одни и те же презенты, исходя из стереотипности мышления. Музыкант считает, что данные подарки самые лучшие, и не может придумать ничего нового, отметила Наумова.

Кроме того, специалистка заявила, что рэпер придерживается определенных правил и при выборе партнерши. По мнению эксперта, все девушки, с которыми он состоял в отношениях, имеют похожий типаж.

«Мы видим, что Тимати и женщин выбирает одного и того же типажа. У него есть представление, что таким женщинам нравятся именно такие вещи. Это проверено, работает, поэтому ничего нового он изобретать не хочет», — заключила эксперт.