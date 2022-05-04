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1 час назад

Психолог объяснила желание Тимати дарить одинаковые подарки возлюбленным

Lenta.ru

Психолог Наталья Наумова объяснила желание Тимати дарить одинаковые подарки возлюбленным. Комментарий эксперта приводит News.ru.

Психолог объяснила, почему Тимати дарит одинаковые подарки женщинам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам собеседницы издания, певец преподносит своим избранницам одни и те же презенты, исходя из стереотипности мышления. Музыкант считает, что данные подарки самые лучшие, и не может придумать ничего нового, отметила Наумова.

Кроме того, специалистка заявила, что рэпер придерживается определенных правил и при выборе партнерши. По мнению эксперта, все девушки, с которыми он состоял в отношениях, имеют похожий типаж.

«Мы видим, что Тимати и женщин выбирает одного и того же типажа. У него есть представление, что таким женщинам нравятся именно такие вещи. Это проверено, работает, поэтому ничего нового он изобретать не хочет», — заключила эксперт.

Ранее в мае телеведущая Ксения Собчак подняла на смех новую возлюбленную рэпера Тимати Валентину Иванову. Знаменитость опубликовала фотографию музыканта с моделью, которую папарацци сделали на праздновании дня рождения Филиппа Киркорова. Кроме того, она поделилась несколькими снимками бывших возлюбленных певца: манекенщиц Екатерины Сафаровой и Анастасии Решетовой, — заявив, что всем своим возлюбленным мужчина преподносит одинаковые подарки. Речь шла о браслете Love с бриллиантами ювелирного дома Cartier и кольце с крупным бриллиантом.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,Наталья Наумова,Валентина Иванова,Ксения Собчак,Филипп Киркоров,
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