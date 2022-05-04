Знаменитости, семьи которых разрушили свекрови

Не во всех семьях свекровь с невесткой могут выстроить хорошие, дружелюбные отношения. А иногда давление со стороны матери мужа, постоянные конфликты и ссоры с ней приводят к разладу в молодой семье и, как итог, к разводу.

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Бегунова Анастасия

Клео.Ру

Как мудрая женщина, во время брака Анастасия Бегунова ни слова плохого не сказала про свою знаменитую свекровь Татьяну Васильеву. Она терпела все ее вмешательства в личную жизнь молодой семейной пары: материальное обеспечение уже взрослого сына, чрезмерная опека, интимные подробности жизни с супругой.

Но когда Настя после декрета решила вернуться в Театр Вахтангова, то началось самое неприятное. Татьяна Васильева начала говорить сыну, что жена ему изменяет.

Устав от издевок знаменитой свекрови, Анастасия уговорила мужа переехать в Германию, но и там свекровь доставала семью. А когда муж решил вернуться в Россию, Настя просто подала на развод, ибо поняла, что жить так невозможно. Сама же Бегунова с ребенком так и осталась в другой стране.

Впрочем, от надоедливой свекрови это ее не избавило. Много лет шли разбирательства: по поводу алиментов, доли детей в квартире отца, и т.д. Только сейчас экс-родственники наладили отношения, по крайней мере, внуки с бабушкой общаются.

Галина Польских

Клео.Ру

Галина Польских была замужем дважды, но ни один брак не закончился для нее счастливо. Первый муж, режиссер Фаик Гасанов, погиб в автомобильной катастрофе, когда снимал новый фильм. Второй супруг, тоже режиссер Александр Сурин, не смог защитить от нападок матери свою избранницу.

Да и женился Александр только по велению отца, когда Галина сообщила о своей беременности. Но свекровь была категорически против «приживалки» из бедной семьи, которую воспитывала одна бабушка. На контакт она не шла.

В итоге Галина настолько устала от свекрови, что сбежала от мужа, из его огромного дома, в свою тихую коммуналку. И только там, наконец, обрела покой.

Людмила Татарова

Клео.Ру

Людмила Татарова и Денис Матросов очень любили друг друга и были искренне счастливы, пока в их отношения не стала вмешиваться свекровь. Женщине очень не понравилась избранница сына, в основном тем, что она не имела прописки в Москве, так как приехала в столицу с Севастополя. Она настолько накрутила сына, что когда Люда сообщила о беременности, тот засомневался в своем отцовстве.

Не удивительно, что предложения руки и сердца от влюбленного ранее Дениса не последовало. Любовь записала сыновей-двойняшек, Вову и Юру, только на себя, поставив в графе «отец» прочерк.

Жанна Эппле

Клео.Ру

Актриса Жанна Эппле прожила 17 лет с гражданским мужем, кинооператором Ильей Фрэзом, и родила ему двоих наследников. Она была верной супругой, прекрасной мамой, хорошей хозяйкой и востребованной актрисой, но все равно снискала нелюбовь и неуважение свекрови.

Жанна терпела неуважение свекрови и мужа, даже избиения с его стороны, а в итоге женщину с детьми просто выставили за дверь и никогда не вспоминали ни о ней, ни о наследниках. На этом ее семейная жизнь закончилась.

Наталья Гундарева

Клео.Ру

Наталья впервые вышла замуж за Леонида Хейфеца, который был старше избранницы на 14 лет. Но произошло это вопреки воле его матери, которая считала, что именно из-за Наташи распался первый брак ее сына, где подрастала ее любимая внучка Оля.