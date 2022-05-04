Деревянко рассказал о своих предпочтениях в женщинах

Некоторое время назад стало известно, что Павел Деревянко и Дарья Мясищева расстались спустя десять лет отношений. У пары подрастают двое детей. В интервью Надежде Стрелец для YouTube-канала "Стрелец-молодец" артист рассказал, какие женщины ему нравятся.

Стоит отметить, что с обеими знаменитостями Деревянко участвовал в проектах. Со Светланой они были партнерами в фильме "Ржевский против Наполеона", а с Яной Кошкиной — в сериале "Домашний арест". В Кошкиной артист также отметил такие качества, как "форма и содержание".