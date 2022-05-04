"Я приняла вызов": Проклова о сложностях после инсульта

В январе текущего года стало известно, что актриса Елена Проклова перенесла инсульт. В беседе с изданием "7 дней" артистка рассказала, с какими сложностями ей пришлось столкнуться после случившегося, а также об окончании острого периода.

Проклова призналась, что некоторое время после инсульта она видела смысла в продолжении жизни:

"Доходило до того, что я прикидывала, где достать яд на тот случай, если не смогу восстановиться".

Актриса рассказала, что в тот период ей было трудно, часто тошнило, подступали слезы, однако Проклова приняла установку, что она она жива, ничего не потеряно.

"Сегодня на сантиметр подняла голову на одну минуту, завтра — на два сантиметра на две минуты. Я прикладывала все силы и радовалась, что по чуть-чуть продвигаюсь к себе прежней",

— поделилась артистка.

Она также отметила, что в восстановлении немалую роль играет характер:

"Кто-то принимает случившееся как наказание, а кто-то — как вызов судьбы. И я приняла вызов".

По ее словам, "острый период" уже подошел к концу, однако ряд ограничений все еще нужно придерживаться:

"Мне нельзя летать, я пока везде езжу на поезде. Дорога из Москвы в Сочи, где я сейчас провожу большую часть времени, занимает у меня сутки. Успеваю почитать, поспать".