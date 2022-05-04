Вупи Голдберг раскритиковала идею отмены права на аборт

«Это тяжелое, ужасное решение, которое люди принимают. Если вы не понимаете это, если вы не начинаете разговор со слов: "Я знаю, как тебе тяжело", а говорите, что я буду гореть в аду, то вы не заботитесь обо мне, как о человеке, независимо от того, разделяю я вашу религию или нет. Это ненормально»,