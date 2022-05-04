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2 часа назад

Вупи Голдберг резко раскритиковала идею отмены права на аборт

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса Вупи Голдберг в ходе шоу The View резко раскритиковала идею отмены права на аборт в США. Ее слова приводит издание New York Post.

Вупи Голдберг раскритиковала идею отмены права на аборт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

66-летняя артистка высказалась за право женщин самим распоряжаться своим телом и заявила, что у власти есть люди, которые диктуют, носить ли ей маску и что ей делать со своим организмом. По мнению Голдберг, решение об аборте должно касаться лишь женщины, ребенка и врача. Она подчеркнула, что этот вопрос лежит не в плоскости религии, а в плоскости человечности.

«Это тяжелое, ужасное решение, которое люди принимают. Если вы не понимаете это, если вы не начинаете разговор со слов: "Я знаю, как тебе тяжело", а говорите, что я буду гореть в аду, то вы не заботитесь обо мне, как о человеке, независимо от того, разделяю я вашу религию или нет. Это ненормально»,

— сказала актриса.

В 1991 году Голдберг рассказывала, что в подростковом возрасте решилась на аборт. Поскольку в то время процедура не была легальной, артистка пыталась прервать беременность, сидя в горячей ванне и смешивая различные отвары с алкоголем и содой.

«В тот момент я больше боялась поговорить с кем-то о том, что не так, чем отправиться в парк с вешалкой — именно это я и сделала»,

— поделилась актриса.

3 мая стало известно, что Верховный суд США проголосовал за отмену решения, которое гарантирует право на аборт на федеральном уровне. Соответствующее постановление было вынесено по делу Роу против Уэйда 1973 года.

Звёзды,Вупи Голдберг,
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