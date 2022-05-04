"Травма никогда не исчезнет": Бритни Спирс снова обвинила отца

Американская исполнительница Бритни Спирс обвинила отца в том, что он разрушил ее сексуальную жизнь и самооценку. Подробнее об этом она рассказала в социальных сетях.

По словам артистки, с 13 лет она слышала от отца, что недостаточно красива и привлекательна. Кроме этого, родственник звезды часто упрекал ее за лишний вес.

"Мой отец разрушил ядро моего существования, разрушил то, что заставляло меня чувствовать себя красивой в 13 лет, мою уверенность и даже мою сексуальную жизнь. Все испорчено напрочь! Он заставил меня чувствовать себя уродиной, и поэтому я была такой",

— призналась Спирс.

Она также добавила, что именно это повлияло на ее скандальное поведение, заставило ее быть "дикой и непослушной".

"Когда прекратилась опека, мне стало так хорошо! Я перестала так сильно стараться и вновь начала чувствовать себя красивой. Но психологическая травма, которую мне причинил отец и каждый, кто дал этому свое молчаливое согласие, никогда не исчезнет",

— заключила артистка.

Сейчас, по словам Бритни, она не испытывает проблем с самооценкой, ее жизнь изменилась, и она чувствует себя прекрасно.