Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

Личная медсестра Эмбер Херд рассказала о наркотической зависимости актрисы

Lenta.ru

Личная медсестра 36-летней американской актрисы Эмбер Херд рассказала о том, что артистка страдала от наркотической зависимости. Об этом сообщает Insider.

Медсестра рассказала о наркозависимости Эмбер Херд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На очередном судебном заседании по делу о клевете в отношении актера Джонни Деппа со стороны его бывшей супруги, актрисы Эмбер Херд, выступила бывшая личная медсестра последней. По словам Эрин Фалати, артистка употребляла запрещенные вещества и алкоголь.

«Мисс Херд сама рассказала о том, что у нее есть зависимость. В семейном анамнезе также присутствуют случаи злоупотребления психоактивными веществами»,

— сообщается в документе, предоставленном медицинским работником.

Помимо этого, в протоколе также есть собственное признание Херд медсестре в том, что она употребляла МДМА и галлюциногенными грибами в компании «известного знакомого мужчины». Согласно заметкам Фалати, после этого актриса находилась в состоянии наркотического опьянения более суток.

Бывшая личная медсестра артистки также поведала о ненависти Херд по отношению к Джонни Деппу: «Она нервничала из-за того, что оставалась одна, пока он был на съемках. Ее беспокоил тот факт, что он более успешен, а еще она ревновала».

Ранее у Эмбер Херд выявили посттравматическое расстройство из-за Джонни Деппа.

Звёзды,Джонни Депп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители