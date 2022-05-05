Дом Анджелины Джоли и Брэда Питта в США купил неизвестный

Внутри двухэтажной постройки в 790 квадратных метров восемь спален, семь ванных и отдельная уборная. Кухня оборудована высококачественной техникой, к ней примыкает столовая, а на первом этаже находится комната для йоги. В библиотеке и просторной гостиной с высокими потолками имеются камины, в хозяйской спальне — выход на террасу. Дом располагается на участке в 0,9 гектара, на котором также есть теннисный корт, бассейн и небольшой коттедж рядом с ним. Экстерьер, как и дизайн особняка внутри, выполнен преимущественно в бежевых оттенках.