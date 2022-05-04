Если и есть в кинематографе символ женственности и утонченности, то это британская актриса Одри Хепберн. 4 мая исполняется 93 года со дня рождения женщины, ставшей иконой стиля для всего мира. Самое интересное в биографии легендарной актрисы — в материале "Рамблера".

Далеко не все знают, что будучи еще ребенком Одри перенесла остановку сердца, вызванную коклюшем.

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«Если бы я писала свою биографию, то начала бы так: я родилась в Брюсселе четвертого мая, три недели спустя я погибла», — говорила Хепберн.

Настоящее имя культовой актрисы — Одри Кэтлин Растон. Она родилась 4 мая 1929 года в столице Бельгии, Брюсселе. У ее матери, баронессы, были голландские корни, а отец, банкир, имел английское и австрийское происхождение. Кроме того, у матери Одри в роду были французские дворяне и английские государственные служащие.

Когда Одри было шесть лет, родители развелись. Говорят, что ее мать застала супруга за изменой. Девочка уехала с матерью в Лондон и была отдана в закрытую школу для девочек. Позже они переехали в голландский город Арнем, мэром которого был ее дед. На Одри развод родителей сильно повлиял.

"На меня у отца и мамы времени почти не оставалось. Я запомнила, что никому не была нужна, и всю жизнь сомневалась, что может быть по-другому. Шоколад был моей единственной любовью, и он меня ни разу не предал", — писала она в мемуарах.

В 30-е годы и отец и мать Одри выступали против главных позиций евреев в торговле и банковском деле, тем самым поддерживая нацистов. Однако после того, как немцы оккупировали Европу, мать Одри отказалась от старых взглядов и встала на сторону Сопротивления.

Когда началась фашистская оккупация, Одри с матерью были в Арнеме. в 1944 году еды совсем не хватало и у Одри сильно ухудшился обмен веществ, который так и не восстановился до конца ее жизни.

Из-за тяжелого военного детства и постоянных недоеданий, Одри всю жизнь страдала анемией, болезней органов дыхания и была склонна к депрессиям.

В 1945 году семья переехала в Амстердам, где Одри занялась балетным искусством. Позже, уже в Лондоне, с ней занималась легендарная Мари Рамберт. Одри хвалили за грациозность и успехи, но Рамберт предупредила, что прима-балериной, с ростом 171 сантиметр, ей не стать.

После войны, некогда богатая семья, была полностью разорена. Мать-аристократка и баронесса работала медсестрой. А Одри решила попробовать свои силы в драматическом искусстве и у нее сразу получилось зарабатывать. Девушка снималась в рекламе, танцевала в кордебалете, работала моделью.

В 24 года актриса получила свой первый "Оскар" за роль в фильме "Римские каникулы".

Пробы на роль в "Римских каникулах" стали легендарными. Одри понравилась менеджерам только после того, как было объявлено "Снято!". Только тогда девушка расслабилась и покорила всех своим обаянием.

Самый большой гонорар в карьере Хепберн принесла роль Наташи Ростовой в картине "Война и мир" (1956). За съемки ей заплатили 350 тысяч долларов, выделили по 500 долларов в день на расходы, а за каждую неделю переработки платили 1/12 от полной оплаты. Когда менеджер рассказал ей об условиях, Одри удивилась: "Но это невозможно, я столько не стою!".

Одри рассказывала, что очень сложной для нее была роль в "Завтраке у Тиффани". Там, скромной и необщительной Одри надо было перевоплотиться в яркую героиню-экстраверта.

Американский институт киноискусства поставил Одри Хепберн на третье место в списке величайших актрис американского кино.

На съемках картины "Сабрина" Хепберн начала встречаться с женатым Уильямом Холденом, но решила расстаться, когда узнала, что он специально сделал себе вазэктомию и больше не мог иметь детей. Одри же о детях мечтала.

Позже она вышла замуж за актера Мэла Феррера и родила сына в 1960 году. Девушка была невероятно счастлива, потому как ее хрупкое здоровье до этого не позволяло ей выносить ребенка.

Супруг не выдержал ошеломительной славы Одри, и через 15 лет они расстались. Развод стал для женщины большим ударом. Тогда она обратилась в психиатрическую клинику и на время ушла из кино.

Именно ее лечащий врач-итальянец стал ее вторым мужем. Она родила еще одного сына и долгое время жила счастливо, однако через 10 лет развелась из-за постоянных измен супруга.

Личное счастье Одри обрела в 50 лет. Ее возлюбленным стал голландец Роберт Уолдерс, который был рядом с ней до последних дней.

В последние годы Хепберн все больше внимания уделяла благотворительности, работала в ЮНИСЕФ и стала послом Международного чрезвычайного детского фонда ООН.