Сергей Лазарев переживает творческий кризис

Сергей Лазарев переживает творческий кризисОн приостановил выпуск новых песен и клипов, поскольку не знает, откуда черпать вдохновение.
Уход многих музыкальных и видео-сервисов с российского рынка ощутимо затрудняет творческую деятельность многих артистов. В их числе оказался и Сергей Лазарев. В беседе с корреспондентом StarHit он признался, что в настоящее время пребывает в замешательстве от происходящего в мире.
"Пока мы все пытаемся привыкнуть к новой данности. Так что я приостановил работу над новым альбомом",
— делится переживаниями кумир молодежи.
Он считает, что повсюду царит злость и нетерпимость — трудно абстрагироваться от этих настроений. Но преданные фанаты вселяют в него веру в светлое будущее — чтобы оправдать их доверие, он готов творить дальше.