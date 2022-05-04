Сергей Лазарев переживает творческий кризис

Уход многих музыкальных и видео-сервисов с российского рынка ощутимо затрудняет творческую деятельность многих артистов. В их числе оказался и Сергей Лазарев. В беседе с корреспондентом StarHit он признался, что в настоящее время пребывает в замешательстве от происходящего в мире.