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4 минуты назад

Сергей Лазарев переживает творческий кризис

Inc-News

Сергей Лазарев переживает творческий кризисОн приостановил выпуск новых песен и клипов, поскольку не знает, откуда черпать вдохновение.

Сергей Лазарев переживает творческий кризис
Фото: Inc-NewsInc-News

Уход многих музыкальных и видео-сервисов с российского рынка ощутимо затрудняет творческую деятельность многих артистов. В их числе оказался и Сергей Лазарев. В беседе с корреспондентом StarHit он признался, что в настоящее время пребывает в замешательстве от происходящего в мире.

"Пока мы все пытаемся привыкнуть к новой данности. Так что я приостановил работу над новым альбомом",

— делится переживаниями кумир молодежи.

Он считает, что повсюду царит злость и нетерпимость — трудно абстрагироваться от этих настроений. Но преданные фанаты вселяют в него веру в светлое будущее — чтобы оправдать их доверие, он готов творить дальше.

Звёзды,Сергей Лазарев,
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