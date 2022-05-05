Почему Zivert не общается с российскими коллегами

Пару недель назад состоялась музыкальная премия «Новое Радио AWARDS», на котором певица Zivert получила заслуженные награды. После награждения девушку пригласили в пресс-фойе, где она дала интервью представителям СМИ. Журналистов интересовало всё: музыкальные планы, различные изменения в музыке. Нашему журналисту удалось узнать, почему певицу Zivert мы не наблюдаем на светских мероприятиях, красных ковровых дорожках и звездных днях рождения.

«Я, наверное, больше человек музыки, а не шоу-бизнеса. Я предпочитаю это время потратить на студию или другие дела. Я же живу в своем мире, вообще, абсолютно и мне в нем классно»,

Как далее подметила девушка, ходить в кино она не любит. Куда комфортнее ей смотреть любимые фильмы дома на диване. Также мы поинтересовались легко ли она впускает новых людей в «свой мир» и часто ли это происходит. Zivert сказала, что такое, определенно, случается, однако, не часто. Певица добавила, что найти людей, которые будут действительно тебя понимать — сложно. Закончила интервью Zivert на положительной ноте, сказав, что иногда бывают дни, когда ей определенно хочется «выгулять новые туфли».