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1 час назад

Почему Zivert не общается с российскими коллегами

Popcake.tv

Пару недель назад состоялась музыкальная премия «Новое Радио AWARDS», на котором певица Zivert получила заслуженные награды. После награждения девушку пригласили в пресс-фойе, где она дала интервью представителям СМИ. Журналистов интересовало всё: музыкальные планы, различные изменения в музыке. Нашему журналисту удалось узнать, почему певицу Zivert мы не наблюдаем на светских мероприятиях, красных ковровых дорожках и звездных днях рождения.

Почему Zivert не общается с российскими коллегами
Фото: popcakepopcake

«Я, наверное, больше человек музыки, а не шоу-бизнеса. Я предпочитаю это время потратить на студию или другие дела. Я же живу в своем мире, вообще, абсолютно и мне в нем классно»,

— сказала Zivert.

Как далее подметила девушка, ходить в кино она не любит. Куда комфортнее ей смотреть любимые фильмы дома на диване. Также мы поинтересовались легко ли она впускает новых людей в «свой мир» и часто ли это происходит. Zivert сказала, что такое, определенно, случается, однако, не часто. Певица добавила, что найти людей, которые будут действительно тебя понимать — сложно. Закончила интервью Zivert на положительной ноте, сказав, что иногда бывают дни, когда ей определенно хочется «выгулять новые туфли».

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