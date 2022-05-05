Раскрыты детали создания песни Киркорова с молодой певицей

"И вот в декабре прошлого года мы приехали к Филиппу. Я рассказала ему про всю свою ситуацию, про свои опасения, и он меня сразу поддержал: «Анечка, твой голос неповторимый!» Ему удалось убедить, что люди меня ждут. Вот как раз в этом разговоре и родилась идея песни о том, как девочка с разбитым сердцем пришла просить совета у своего старшего друга. Собственно, так и вышло: песня «Хобби» была написана специально под нас с Филиппом", — вспомнила она.