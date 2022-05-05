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1 час назад

Раскрыты детали создания песни Киркорова с молодой певицей

Диана Товсепова

Популярная российская певица Анна Asti записала дуэт с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым после того, как покинула коллектив Artik & Asti. Однако, как оказалось, у нового трека была драматичная история.

Раскрыты детали создания песни Киркорова с молодой певицей
Фото: Кадр из клипаКадр из клипа

"Я была в грусти, в недоумении, в депрессии, когда ушла из группы, И не хотела никого видеть. Даже муж забеспокоился: "Может, с кем-нибудь встретимся?". И в какой-то момент я подумала, что из всего эстрадного цеха хочу пообщаться именно с Филиппом - мне давно хотелось с ним поужинать и просто поговорить", рассказала Анна на объявлении номинантов премии RU.TV.

Филипп Бедросович поддержал исполнительницу.

"И вот в декабре прошлого года мы приехали к Филиппу. Я рассказала ему про всю свою ситуацию, про свои опасения, и он меня сразу поддержал: «Анечка, твой голос неповторимый!» Ему удалось убедить, что люди меня ждут. Вот как раз в этом разговоре и родилась идея песни о том, как девочка с разбитым сердцем пришла просить совета у своего старшего друга. Собственно, так и вышло: песня «Хобби» была написана специально под нас с Филиппом", — вспомнила она.

Ранее мы писали о других подробностях нового звездного дуэта.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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