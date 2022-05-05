«Никаких больше вечеринок»: Бузова на месяц ушла в тренировки

Телеведущая и певица Ольга Бузова 4 мая напомнила, что через месяц, уже 4 июня, состоится ее большой концерт в «Крокус Сити Холле».

Фото: Кадр из клипа "Не буди во мне зверя" Кадр из клипа "Не буди во мне зверя"

Артистка отметила, что в ближайший месяц отказывает себе в развлечениях в пользу тренировок и репетиций.

«Никаких больше вечеринок до 4 июня. Спорт, вокал, пилон, танцы — каждый день», — заявила Бузова в Telegram.

Ольга готовится к своему шоу «Вот она я» и показывает кадры из спортзала, напоминая подписчикам о приближающемся лете.

«Пресс сам себя не нарисует. Не забываем, что, несмотря на то что за окном снег, скоро лето», — пишет телезвезда.