Хмельницкая рассказала о проблемах с дочерью от Кеосаяна

У актрисы Алены Хмельницкой в отношениях с режиссером Тиграном Кеосаяном родились двое дочерей. Старшая давно живет отдельно, а вот с младшей, 11-летней Ксенией, актриса испытывает серьезные трудности.
Хмельницкая рассказывает, что у дочери складывается очень сложный характер.
«Ксюша вступила в переходный возраст. Ей одиннадцать, но как будто 13. Она очень противоречивая, колкая, резкая, огрызающаяся. Я понимаю, что это гормоны, с которыми ничего не поделаешь, потому что проблемы возникают на ровном месте, внезапно. Но у нее на все один ответ — нет! Я говорю: «Ты меня даже недослушиваешь! А стоило бы — вдруг что-нибудь хорошее предложу...» — призналась звезда в интервью журналу «Караван историй».
Особенно сложно направить девочку на учебу - домашние задания Ксения делает с трудом:
«Самый большой кошмар — уроки, поэтому я договорилась с педагогом, чтобы Ксюша оставалась на продленке и там все делала. Это наша самая серьезная зона конфликта. Я не хочу больше стоять у нее над душой, не могу, нет ресурсов. А Ксюша превращает уроки в какой-то бесконечный процесс».
Однако оценки у девочки не такие ужасные.
«С учебой, в принципе, нет никакой катастрофы. В дневнике у Ксюши и двойки, и пятерки, и тройки, и четверки. Не то чтобы одни двойки», — подчеркнула звезда.
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