Хмельницкая рассказала о проблемах с дочерью от Кеосаяна

«Ксюша вступила в переходный возраст. Ей одиннадцать, но как будто 13. Она очень противоречивая, колкая, резкая, огрызающаяся. Я понимаю, что это гормоны, с которыми ничего не поделаешь, потому что проблемы возникают на ровном месте, внезапно. Но у нее на все один ответ — нет! Я говорю: «Ты меня даже недослушиваешь! А стоило бы — вдруг что-нибудь хорошее предложу...» — призналась звезда в интервью журналу «Караван историй».