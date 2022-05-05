Что случилось с дочерью Успенской после реабилитации?

Не всем российским звездам повезло с послушными детьми. С проблемной дочерью столкнулась Любовь Успенская. Артистка переживала непростые времена в обществе Татьяны Плаксиной. Наследница Успенской несколько лет боролась со страшными последствиями наркотической зависимости. Татьяна Плаксина ругалась с матерью, публично обвиняла ее в насилии. Она появлялась на телешоу, вела прямые эфиры в социальных сетях и даже пыталась начать жить с отцом на территории США. Плаксиной везде сопутствовали неудачи. Она в итоге оказалась рядом с матерью. Сейчас Татьяна восстановилась и даже занялась творчеством.

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Плаксина, как утверждают журналисты Дни.ру, занимается живописью и продолжает заниматься вокальным искусством. Дочь Любови Успенской прошла реабилитацию и стала выглядеть как здоровый человек. Она утверждает, что мать ее простила. Плаксиной казалось, что она утратила доверие и любовь родственницы навсегда. Дочь артистки признается, что у нее была полная деградация, но мать ее не бросила, а поддерживала.