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1 час назад

Что случилось с дочерью Успенской после реабилитации?

Вести Подмосковья

Не всем российским звездам повезло с послушными детьми. С проблемной дочерью столкнулась Любовь Успенская. Артистка переживала непростые времена в обществе Татьяны Плаксиной. Наследница Успенской несколько лет боролась со страшными последствиями наркотической зависимости. Татьяна Плаксина ругалась с матерью, публично обвиняла ее в насилии. Она появлялась на телешоу, вела прямые эфиры в социальных сетях и даже пыталась начать жить с отцом на территории США. Плаксиной везде сопутствовали неудачи. Она в итоге оказалась рядом с матерью. Сейчас Татьяна восстановилась и даже занялась творчеством.

Что случилось с дочерью Успенской после реабилитации?
Фото: вести подмосковьявести подмосковья

Плаксина, как утверждают журналисты Дни.ру, занимается живописью и продолжает заниматься вокальным искусством. Дочь Любови Успенской прошла реабилитацию и стала выглядеть как здоровый человек. Она утверждает, что мать ее простила. Плаксиной казалось, что она утратила доверие и любовь родственницы навсегда. Дочь артистки признается, что у нее была полная деградация, но мать ее не бросила, а поддерживала.

Поклонники отмечают, что у дочери королевы русского шансона огромный потенциал. У Плаксиной тот же тембр голоса, что и у ее матери. Интернет-пользователи отмечают, что им было бы интересно послушать хиты Успенской в исполнении Плаксиной. Россияне рады, что Татьяне удалось избавиться от зависимости. Среди российских знаменитостей тоже есть бывшие зависимые. Это, например, Влад Топалов. Сейчас он женат на Регине Тодоренко и планирует стать отцом во второй раз.

Звёзды,Любовь Успенская,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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