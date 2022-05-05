Собчак рассказала о стоимости нарядов молодой жены Петросяна

В своем телеграм-канале Ксения Собчак иногда подмечает занятные детали в образах и поведении знаменитостей: будь то разговаривающая с зеркальцем Бузова, одаренные одинаковыми украшениями фаворитки Тимати или кто-либо еще. Очередной «жертвой» Ксении Собчак стала супруга Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

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Сверившись с новым фото Брухуновой, Собчак разобрала по косточкам шикующую модницу – телеведущая озвучила цены на брендовые аксессуары жены Петросяна. Как выяснилось, одни только носки фирмы Gucci обошлись Брухуновой в 16 тысяч рублей, туфли Prada – в 98 тысяч, а сумка того же бренда – в 315 тысяч. Весенний образ Брухуновой тянет почти на полмиллиона рублей.