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1 час назад

Ксения Собчак рассказала о стоимости нарядов молодой жены Петросяна

Вести Подмосковья

В своем телеграм-канале Ксения Собчак иногда подмечает занятные детали в образах и поведении знаменитостей: будь то разговаривающая с зеркальцем Бузова, одаренные одинаковыми украшениями фаворитки Тимати или кто-либо еще. Очередной «жертвой» Ксении Собчак стала супруга Евгения ПетросянаТатьяна Брухунова. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Собчак рассказала о стоимости нарядов молодой жены Петросяна
Фото: вести подмосковьявести подмосковья

Сверившись с новым фото Брухуновой, Собчак разобрала по косточкам шикующую модницу – телеведущая озвучила цены на брендовые аксессуары жены Петросяна. Как выяснилось, одни только носки фирмы Gucci обошлись Брухуновой в 16 тысяч рублей, туфли Prada – в 98 тысяч, а сумка того же бренда – в 315 тысяч. Весенний образ Брухуновой тянет почти на полмиллиона рублей.

Подписчики Ксении Собчак были шокированы стоимостью вещей и пришли к выводу, что модница очень удачно вышла замуж. Следом за журналисткой общественность продолжила разбирать Брухунову по косточкам, а многие остались не в восторге от выбора 33-летней Татьяны. «Молодая же женщина, а выглядит всегда как бабка, хоть какие вещи на нее надень», «Такой стиль ей не идет, старит», «По сумме – это зарплата большинства за всю жизнь», – написали пользователи.

Татьяна Брухунова,Тимати,Евгений Петросян,Ксения Собчак,
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