Появились первые подробности о новом возлюбленном Дайнеко

Российская певица Виктория Дайнеко впервые вышла в свет с новым возлюбленным на светской премьере нового проекта «Союзмультфильма» - «Суворов: Великое путешествие».

Фото: www.legion-media.ru www.legion-media.ru

О новом избраннике виктория не рассказала. Но, как сообщает Экспресс-газета, мужчина чуть старше певицы, пару лет назад развелся с экс- сотрудницей «Газпрома» Анной Кинцлер. Пара воспитывала двоих дочерей.

По слухам, шестилетнюю дочь Виктории новый возлюбленный принимает как свою.

При этом сейчас певица разбирается с экс-супругом, барабанщиком Дмитрием Клейманом, из-за алиментов. Виктория через суд просит выплачивать хотя бы прожиточный минимум (16 тыс. руб.).