Крид оскандалился: почему звезду выгнали с корпоратива

«За всю мою карьеру, за всю мою творческую жизнь никогда, ни разу не было такой ситуации. Я исполнил семь песен. Восьмой номер был «Дэнсерс», где девочки танцуют, чтобы я передохнул. Подошла женщина и начала орать: за что они платят такие деньги? Я всегда переживаю на корпоративах, часто бывает, что люди выпьют. Эти женщины были явно не под алкоголем. Но дай Бог, чтобы у них все было хорошо»,