Крид оскандалился: почему звезду выгнали с корпоратива

Егор Крид снова в центре скандала: артиста выгнали с корпоратива, за который ему заплатили четыре миллиона рублей. Что произошло на мероприятии, читайте в материале «Рамблера».
На майских праздниках рэпера пригласили выступить на вечеринке в честь 18-летия девушки, однако ее маме представление Крида совсем не понравилось. Женщина прервала Егора и прогнала его со сцены. На видео, которые попали в Сеть, мама именинницы назвала выступление рэпера «настоящей *** (ерундой — Прим. Ред)». Сразу же после концерта Егор Крид провел стрим на Twitch, где рассказал, что произошло на самом деле. По его словам, заказчики были недовольны тем, что он якобы пел под фонограмму и не исполнил обговоренные треки. Дальше артиста обвинили в понтах и прогнали со сцены.
«За всю мою карьеру, за всю мою творческую жизнь никогда, ни разу не было такой ситуации. Я исполнил семь песен. Восьмой номер был «Дэнсерс», где девочки танцуют, чтобы я передохнул. Подошла женщина и начала орать: за что они платят такие деньги? Я всегда переживаю на корпоративах, часто бывает, что люди выпьют. Эти женщины были явно не под алкоголем. Но дай Бог, чтобы у них все было хорошо»,
— признался он.
Рэпер рассказал, что после случившегося конфликта родственники именинницы зашли к нему в гримерку и заявили, что заплатят еще, если он вернется на сцену. Артист предложение отклонил и попросил менеджера вернуть все деньги заказчикам и уехал с мероприятия.