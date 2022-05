Кто на самом деле слил видео с участием Ким Кардашьян

Интимное видео с участием Ким Кардашьян и ее теперь уже экс-возлюбленного Рэя Джея в корне изменило не только ее жизнь, но и жизнь всей ее семьи. Примерно через полгода после разразившегося секс-скандала семейство Кардашьян запустило собственное реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians, которое принесло им всемирную известность и сделало их фамилию брендом на миллионы долларов. Но кто же слил в Сеть видео для взрослых с Ким, читайте в материале «Рамблера».