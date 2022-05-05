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23 минуты назад

Кто на самом деле слил видео с участием Ким Кардашьян

Мира Маркина

Интимное видео с участием Ким Кардашьян и ее теперь уже экс-возлюбленного Рэя Джея в корне изменило не только ее жизнь, но и жизнь всей ее семьи. Примерно через полгода после разразившегося секс-скандала семейство Кардашьян запустило собственное реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians, которое принесло им всемирную известность и сделало их фамилию брендом на миллионы долларов. Но кто же слил в Сеть видео для взрослых с Ким, читайте в материале «Рамблера».

Кто на самом деле слил видео с участием Ким Кардашьян
Фото: Legion-mediaLegion-media

Экс-бойфренд Ким решил нарушить молчание и наконец-то рассказать, кто же выложил интимное видео на всеобщее обозрение. На откровение его подтолкнул новый эпизод шоу The Kardashians, в котором Канье Уэст возвращает Кардашьян неизданное видео интимного характера, которое он якобы забрал у Рэй Джейя.

«Я сидел в тени более 14 лет, позволяя Кардашьян использовать мое имя, злоупотреблять этим, зарабатывать миллиарды долларов. Я никогда в жизни не сливал секс-видео. Это никогда не было утечкой. Это всегда была сделка и партнерство между Крис Дженнер, Ким и мной, и мы были партнерами с самого начала этой истории»,

— заявил Рэй Джей журналистам Daily Mail.

Legion-media

Музыкант признался, что однажды действительно в шутку предложил Ким слить их видео для взрослых в Сеть, но Кардашьян ухватилась за эту идею и вместе с матерью довела дело до конца. Прибыль от ролика, выпущенной в 2007 году, достигла примерно 100 миллионов долларов.

Рэй Джей также рассказал, что на самом деле было на ноутбуке, который Канье Уэст передал Ким Кардашьян в выпуске шоу:

«Это не было секс-видео — это было много фотографий, много маленьких мини-видео и много доказательств. Мы говорили на протяжении многих лет (с тех пор, как они расстались в 2006 году). Если вы отправите мне электронное письмо в 2008 году, компьютер не изменит в нем дату. Итак, Ким вышла на связь в 2007, Канье мог видеть, что мы постоянно разговаривали в 07, 08, 09, благодаря тому, что она присылала мне тексты, видео и прочее».

Legion-media
Звёзды,Крис Дженнер,Ким Кардашьян,
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