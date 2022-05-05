Кто на самом деле слил видео с участием Ким Кардашьян

«Это не было секс-видео — это было много фотографий, много маленьких мини-видео и много доказательств. Мы говорили на протяжении многих лет (с тех пор, как они расстались в 2006 году). Если вы отправите мне электронное письмо в 2008 году, компьютер не изменит в нем дату. Итак, Ким вышла на связь в 2007, Канье мог видеть, что мы постоянно разговаривали в 07, 08, 09, благодаря тому, что она присылала мне тексты, видео и прочее».