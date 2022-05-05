Билан поблагодарил поклонников за поддержку после операции

Певец Дима Билан в своем Telegram-канале сообщил, что уже начал входить в "график жизни" после перенесенной операции.
"Начинаю входить в график жизни. Спасибо вам огромное за невероятную поддержку, я чувствую силы! Я знаю теперь в лицо и по никам всех вас, кто не был равнодушным ко мне все это непростое время", - написал Билан.
Певец обратил особое внимание на то, какой значимой для него оказалась поддержка поклонников. Билан пообещал найти возможность показать фанатам свою благодарность. Он подчеркнул, что понял цену собственной жизни. Музыкант заверил, что встретится с поклонниками на сцене уже завтра, 6 мая.